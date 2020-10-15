Издание Billboard назвало музыканта года

25-летний американский певец и рэпер Post Malone (настоящее имя – Остин Ричард Пост) признан лучшим музыкантом года по версии Billboard Music Awards. Полный список лауреатов опубликован на сайте издания.

В частности, Post Malone победил в таких категориях, как "Музыкант года", "Лучший музыкант мужского пола", "Лучший исполнитель из чарта Billboard 200", "Лучший исполнитель из чарта Hot 100", "Самый популярный артист стриминговых сервисов", "Лучший рэп-исполнитель" и других. Всего Post Malone был номинирован в 16 категориях, а выиграл девять наград.

"Это много значит для меня и всех остальных, кто работал над этим", – сказал триумфатор церемонии.

Певицей года признана Билли Айлиш, также победившая в номинации "Лучший новый исполнитель". В голосовании поклонников приз получила кей-поп-группа BTS.

Лучшим гастрольным артистом признана P!Nk, а лучшим исполнителем R&B – Халид (Khalid).

Артист Post Malone получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла "White Iverson". Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США. В августе 2015 года Post Malone подписал контракт с Republic Records. 9 декабря 2016 года он выпустил свой первый студийный альбом Stoney, дебютировавший на 6-м месте в Billboard 200.

Ранее популярная американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт стала одной из самых прослушиваемых женщин в истории. Артистка повторила успех Уитни Хьюстон в престижном хит-параде Billboard 200.