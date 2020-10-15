Редкое издание пьес Шекспира продали за рекордные 10 миллионов долларов

В Нью-Йорке продали на аукционе Christie's редкое издание Шекспира за 10 миллионов долларов. Так что книга стала самым дорогим литературным произведением в мире. Об этом пишет CNN.

Опубликованная в 1623 году актерами Джоном Хеммингом и Генри Конделлом, друзьями английского драматурга, книга официально называется "Комедии, истории и трагедии", основанная на трех жанрах, которые пара использовала для категоризации пьес.

Всего было напечатано 750 копий данного издания, до нашего времени дошли всего 235 экземпляров. Из них только 56 считаются законченными и все они принадлежать библиотекам и музеям в США и Великобритании. В частных коллекциях находится около десятка изданий. И, как считают эксперты, на аукционы они, скорей всего, в ближайшее время не попадут.

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Данное издание было выставлено ​​на продажу колледжем Миллс в Окленде, штат Калифорния, который хранил этот предмет в своей коллекции с 1977 года. Приобрел уникальный манускрипт антиквар и книгопродавец Стефан Левентхейл, владеющий магазинами в Мэриленде и Нью-Йорке.

Все фото: Christie's

"Это величайшее и уникальный сборник пьес на английском языке, поэтому любой интеллектуал должен рассматривать его как божественный объект", - сказал счастливый покупатель, заполучивший Шекспира после ожесточенного шестиминутного торга.

Сборник 36 пьес Шекспира опубликовали в 1623 году — всего за семь лет после смерти знаменитого драматурга. Последний раз полный вариант книги продали в 2001, тогда за нее получили чуть более 6 миллионов. Сейчас покупатель заплатил 9 миллионов 970 тысяч долларов, включая издержки, так что это издание стало самым дорогим в аукционной истории.