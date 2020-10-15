Декстер возвращается. Showtime снимет продолжение сериала

Актер Майкл С. Холл вернется к роли Декстера Моргана, серийного убийцы, которая принесла ему славу. Сериал, получивший статус "культового" получит продолжение. Об этом пишет CNN.

В продолжении будет десять серий. Детали сюжета пока не разглашаются. Но уже известно, что работать над новым сериалом будет шоураннер Клайд Филлипс.

"Декстер" транслировался на телеканале Showtime с 2006 по 2013 год. Майкл С. Холл играл роль эксперта по брызгам крови из Майами, который также использовал свои знания, чтобы прикрывать собственную страсть к кровавым убийствам.

Первый сезон был основан на детективном романе Джеффри Линдсея "Дремлющий демон Декстера".

Сериал был номинирован на премии "Эмми", "Сатурн" и "Золотой Глобус", многократно критиковался за жестокость и за то, что выставляет убийцу в позитивном свете.

Сериал "Декстер" вернется в эфир осенью 2021 года. Представители телеканала Showtime называют девятый сезон "специальным", то есть пока что планов продолжать историю и дальше у них нет. Интересно, что после закрытия "Декстера" в 2013-м в интервью актер Майк С. Холл неоднократно заявлял, что надежда на продолжение есть: главное – найти подход к истории. Судя по всему, работа над проектом продолжается уже какое-то время, ведь к съемкам планируется приступить уже в начале 2021-го.