В Сети выставили на продажу "Таврию", "заточенную" под дрифт, за 8 300 долларов

В Украине выставили на продажу необычный автомобиль "Таврия", "заточенный" под дрифт. Хозяин автомобиля хочет получить за него более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает "ТопЖыр".

Как указал автовладелец, машина построена на шасси BMW. Она оснащена 286 сильным двигателем V8 на 4 литра.

По словам автора объявления о продаже, в этом экземпляре "Таврии", от заводской версии осталось только название.

Судя по фото, машина действительно лишь немного ассоциируется с "запорожскими корнями". Салон этой "Таврии" больше напоминает спортивный болид. В ней оббитые тканью "табуретки" заменили на спортивные сиденья-ковши.

За этот заряженный ЗАЗ просят 8 300 долларов (около 240 000 грн).

Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.

В сентябре 2020 года ЗАЗ возобновил спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.