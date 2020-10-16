Звездный стритстайл. Сара Джессика Паркер без маски на улице Нью-Йорка

55-летняя Сара Джессика Паркер активно занимается продвижением продукции собственного бренда обуви SJP by Sarah Jessica Parker. Летом 2020 она довольно часто бывала в своем бутике в Нью-Йорке, и даже сама проводила консультации с клиентками и работала доставщиком заказов, которые поступали онлайн.

На днях звезда сериала "Секс в большом городе" приняла участие в новой фотосессии для рекламной кампании своего бренда. Актриса позировала фотографу на улице, у дверей своего бутика. Во время фотосессии Сара Джессика Паркер сменила несколько образов.

В 2020 году на Бродвее была запланирована премьера театральной постановки Plaza Suite, в котором Сара Джессика Паркер должна была играть главную роль в партнерстве со своим супругом, Мэттью Бродериком. Но премьеру перенесли на 2021 год, в связи с инфекционной опасностью из-за коронавируса.





