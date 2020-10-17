Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег уехала в Казахстан и готовит сольный проект

Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" 32-летняя Эрика Герцег начинает сольную карьеру в Казахстане.

Певица поделилась в Instagram, что давно мечтала петь сольно и теперь стала частью нового казахстанского музыкального лейбла CORD Entertainment.

"Сейчас я окружена прекрасными молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы... Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива. Я чувствую, что вы со мной, и я знаю, что вы ждете новую меня", – написала она, адресуясь своим поклонникам.

Кроме того, Эрика Герцег показала в Instagram первые кадры своей работы в новом городе.

Поклонники Эрику уже засыпали "лайками" и комментариями в соцсетях: "Удачи вам в новых начинаниях!", "Удачи, Эрика, наша любимая".

Отметим, ранее 38-летнюю поп-певицу Елку (Елизавета Иванцив) признали артистом десятилетия по версии музыкального портала TopHit.