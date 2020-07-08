Получившая спецнаграду певица Елка выложила снимок в своем Instagram-аккаунте.

"Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне ни было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей", – написала исполнительница.

Портал TopHit посчитал, что с 2010 по 2019 год песни Елки звучали в эфире российских радиостанций более 19,8 миллиона раз.

Артистка известна по таким хитам, как "Девочка в Пежо", "Город обмана", "Прованс", "Около тебя", "На большом воздушном шаре" и "Девочка-студентка".

Елка родилась и училась в Ужгороде.

Отметим, по версии американского журнала Time артистом 2019 года стала исполнительница Lizzo, она же Мелисса Вивиан Джефферсон.