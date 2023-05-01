Абсолютная копия: Кара Делевинь примерила на себя образ Карла Лагерфельда (фото)

Над париком для костюма Кары Делевинь команда стилистов работала шесть часов.

30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь намекнула поклонникам, что вовсю готовится к Балу Института костюма Met Gala, темой которого стал покойный дизайнер Карл Лагерфельд. Девушка, которую долгое время называли музой маэстро от моды примерила на себя его ледендарный образ, поделившись фотографией на своей странице в Instagram.

В кадре видно, что Кара в своем образе сохранила главные и самые узнаваемые моменты стиля дизайнера. На ней блуза с высоким воротником, юелый галстук с цепочкой, черный пиджак, кожаные перчатки без пальцев. Вместо знаменитого хвоста, в который были собраны абсолютно седые волосы Лагерфельда, Кара надела парик, где вместо волос искусственные перья птиц. По информации СМИ, команда стилистов, работавших над образом, потратила шесть часов на то, чтобы все перья сшить вручную. Ансамбль довершали черные очки-авиаторы. Пока неизвестно, появится ли Делевинь в этом образе на красной дорожке Met Gala.

Кара Делевинь в образе Карла Лагерфельда Фото: Instagram caradelevingne

Кара вдохновляла Карла на новые коллекции, а также работала с ним в коллаборации. Смерть любимого дизайнера она переживала тяжело.

Лагерфельда не стало в феврале 2019-го на 86-м году. Он умер от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Ранее Фокус писал, что Кара Делевинь пришла на Coachella со своей девушкой.