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Какой праздник 2 мая 2023 года: святого Иоанна — что сегодня нельзя делать?

Святой Иоанн Ветхопещерник

День памяти святого Иоанна — почему сегодня нельзя употреблять алкоголь и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 2 мая.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Иоанна (Ветхопещерника). Он жил в VIII веке и с юношеских лет заниматься поисками духовной жизни. Когда-то Иоанн отправился в Лавру святого Харитона, которая находилась неподалеку от Мертвого моря. Это был один из старейших монастырей в Палестине, который еще называли "старухой". Там Иоанн достиг высокого духовного уровня и был прозван "Ветхопещерником".

Что нельзя делать 2 мая:

  • употреблять алкоголь;
  • полоть бурьян;
  • покупать обувь;
  • завидовать.

Народные приметы и поверья:

  • сегодня принято надевать новую одежду;
  • уже прилетели журавли и ласточки — больше не будет заморозков;
  • теплая погода — будет прохладный май;
  • идет дождь — июнь будет жарким.

День ангела празднуют:

Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Семен, Трифон.

Родились в этот день:

  • 1975 год — Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник;
  • 2015 год — принцесса Шарлотта Уэльская, второй ребенок принца Уильяма.

Также в этот день:

  • 1312 год – папа Римский Климент V передал имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;
  • 1848 год — во Львове создали первую украинскую политическую организацию — Главную Русскую Раду;
  • 1892 год – в Киеве запустили электрический трамвай;
  • 1986 год — победив Атлетико (Мадрид) 3:0, "Динамо (Киев)" завоевал Кубок Кубков 1985/86;
  • 2011 год – в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), убили Осаму бен Ладена.