Какой праздник 2 мая 2023 года: святого Иоанна — что сегодня нельзя делать?

День памяти святого Иоанна — почему сегодня нельзя употреблять алкоголь и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 2 мая.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Иоанна (Ветхопещерника). Он жил в VIII веке и с юношеских лет заниматься поисками духовной жизни. Когда-то Иоанн отправился в Лавру святого Харитона, которая находилась неподалеку от Мертвого моря. Это был один из старейших монастырей в Палестине, который еще называли "старухой". Там Иоанн достиг высокого духовного уровня и был прозван "Ветхопещерником".

Что нельзя делать 2 мая:

употреблять алкоголь;

полоть бурьян;

покупать обувь;

завидовать.

Народные приметы и поверья:

сегодня принято надевать новую одежду;

уже прилетели журавли и ласточки — больше не будет заморозков;

теплая погода — будет прохладный май;

идет дождь — июнь будет жарким.

День ангела празднуют:

Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Семен, Трифон.

Родились в этот день:

1975 год — Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник;

2015 год — принцесса Шарлотта Уэльская, второй ребенок принца Уильяма.

Также в этот день: