Какой праздник 2 мая 2023 года: святого Иоанна — что сегодня нельзя делать?
День памяти святого Иоанна — почему сегодня нельзя употреблять алкоголь и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 2 мая.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого Иоанна (Ветхопещерника). Он жил в VIII веке и с юношеских лет заниматься поисками духовной жизни. Когда-то Иоанн отправился в Лавру святого Харитона, которая находилась неподалеку от Мертвого моря. Это был один из старейших монастырей в Палестине, который еще называли "старухой". Там Иоанн достиг высокого духовного уровня и был прозван "Ветхопещерником".
Что нельзя делать 2 мая:
- употреблять алкоголь;
- полоть бурьян;
- покупать обувь;
- завидовать.
Народные приметы и поверья:
- сегодня принято надевать новую одежду;
- уже прилетели журавли и ласточки — больше не будет заморозков;
- теплая погода — будет прохладный май;
- идет дождь — июнь будет жарким.
День ангела празднуют:
Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Семен, Трифон.
Родились в этот день:
- 1975 год — Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник;
- 2015 год — принцесса Шарлотта Уэльская, второй ребенок принца Уильяма.
Также в этот день:
- 1312 год – папа Римский Климент V передал имущество тамплиеров Ордену госпитальеров;
- 1848 год — во Львове создали первую украинскую политическую организацию — Главную Русскую Раду;
- 1892 год – в Киеве запустили электрический трамвай;
- 1986 год — победив Атлетико (Мадрид) 3:0, "Динамо (Киев)" завоевал Кубок Кубков 1985/86;
- 2011 год – в ходе тайной операции американского спецназа, проведенной в городе Абботтабад (Пакистан), убили Осаму бен Ладена.