Кара Делевинь вышла на красную дорожку Met Gala 2023 в образе Карла Лагерфельда

Одна из любимых моделей дизайнера появилась в серебристом парике и белом платье-рубашке с шлейфом.

Давняя муза Chanel Кара Делевинь подражала своему "дорогому другу" Карлу Лагерфельду на Met Gala, последовав рекомендациям, которые появлялись ранее. Одна из них гласила: "одеться а-ля Лагерфельд", так что Кара буквально оделась, как "кайзер". Об этом пишет Daily Mail.

Когда немецкий дизайнер умер в возрасте 85 лет в 2019 году от осложнений рака поджелудочной железы, 30-летняя британская модель написала, что он был "одним из самых интересных и заботливых мужчин, которых я когда-либо встречала".

"Это большая ночь, да, много эмоций, если честно. Я немного поплакала по дороге сюда", — призналась Кара, которая в прошлом году создала капсульную коллекцию Cara Loves Karl.

Кара Делевинь

Делевинь превратилась в "Кару Лагерфельд", надев серебристый парик от Ноа Скотта, который парикмахер Даниэль Приано уложил в текстурированные волны.

Звезда "Карнивал Роу" надела белое мини-платье-рубашку от Карла Лагерфельда, черные гетры до бедра, туфли на шпильке в тон, перчатки без пальцев и украшения Chrome Hearts, выбранные дуэтом стилистов Робом Зангарди и Мариэль Хенн.

Белые рубашки и перчатки без пальцев были фирменным знаком Лагерфельда многие годы. И его друзья говорили, что таких рубашек у него "тысячи".

Это был 11-й раз, когда Делевинь присутствовала на благотворительном мероприятии Института костюма.

Кара Делевинь в образе Карла Лагерфельда Фото: Getty Images

В понедельник Кара, у которой 64,1 миллиона подписчиков в социальных сетях, поделилась в Instagram слайд-шоу своего образа на Met Gala с подписью: "Это для тебя, KL".

"Она настоящая модница, потому что она не подделка. В ней есть что-то настоящее и заботливое. Я работал с ней, когда она была неизвестна, потому что с той секунды, как я ее увидел, я понял, что в ней есть что-то особенное", — говорил Лагерфельд о Делевинь еще в 2013 году.

Макияж Каре делала звездный визажист Хунг Ваннго, а маникюром занималась знаменитая Туи Нгуен.

Кара Делевинь буквально повторила образ Карла Лагерфельда

Напомним, хоть Карл Лагерфельд и был иконой в мире моды, но решение почтить его память на Met Gala вызвало споры, учитывая, что на протяжении многих лет, он сделал множество оскорбительных замечаний, начиная от критики движения #MeToo до противодействия однополым бракам.

"Я против по очень простой причине: в 60-е все говорили, что мы имеем право на разницу. А теперь вдруг им захотелось буржуазной жизни", — говорил он об однополых браках.

Билет на Met Gala, как известно, стоит около 50 тысяч долларов, но еще нужно попасть в список, который составляет лично Анна Винтур, у которой есть "черный список" тех, кто никогда не попадет на гала-вечер. Ведущими вечера в этом году наряду с Анной стали Пенелопа Крус, Дуа Липа, Микаэла Коэль, а также Роджер Федерер. А Пэрис Хилтон только в этом году впервые попала на гала-вечер, не смотря на свой звездный статус.

Хотя шоу может быть известно только своей красной дорожкой, а детали того, что происходит внутри, часто остаются загадкой, по своей сути это мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея. По сообщению Billboard, в прошлом году только на MET Gala 2022 было собрано в общей сложности 17,4 миллиона долларов.

По данным Page Six, в этом году стоимость входного билета была повышена с 30 000 до 50 000 долларов.

Ранее стало известно, что любимица Лагерфельда, его кошечка Шупетт, не появится на гала-вечере. О чем она "сообщила" в соцсетях.