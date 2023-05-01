Кошка Лагерфельда и его наследница Шупетт не появится на Met Gala 2023: в чем причина

Животное останется дома, о чем стало ивестно с ее страницы в соцсети.

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1 мая все самые известные звезды шоу-бизнеса и моды соберутся на Met Gala 2023, благотворительном балу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Тема мероприятия в этом году – "Карл Лагерфельд: линия красоты". Соведущими вечера вместе с основательницей мероприятия Анной Винтур, главредом Vogue, будут Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер и Дуа Липа. Однако среди всей россыпи знаменитостей не будет самого любимого существа покойного кутюрье – его кошки Шупетт. Пушистая красавица сообщила о том, что не приедет на бал, на своей странице в Instagram.

"Миллион благодарностей всем вам, мои поклонники, любители животных и поклонники папы. Вы все проявили добрейший энтузиазм и безоговорочную поддержку, говорю МЕРСИ! Многие люди приглашали меня пройтись по красной дорожке #METGALA2023 в честь папы, но мы предпочли остаться в мире и уюте дома. Мы отдаем дань уважения моему папе каждый день с момента расставания с ним, и мы очень тронуты тем, что еще один день посвящен ему. С любовью, навсегда Шупетт", – говорится в публикации.

Кошка Шупетт живет в Париже Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

Бирманская кошка Шупетт появилась у Лагерфельда в 2011 году. В переводе с французского ее имя значит Капусточка. Ранее она принадлежала другу Лагерфельда Баптисту Гиабикони, он работал для марок Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. Когда Баптист уезжал домой к матери, то попросил Карла присмотреть за кошкой, тот сначала отказывался, однако, когда парень вернулся, то оказалось, что кутюрье уже не может расстаться с питомцем. Шупетт стала его лучшим другом и самой верной спутницей.

Карл Лагерфелтд не расставался с Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

После смерти Лагерфельда 19 февраля 2021 года Шупетт унаследовала часть его состояния. Имея немецкое гражданство, Карл Лагерфельд смог завещать кошке деньги. Во Франции передача наследства животным запрещена.

Условиям жизни этой пушистой красавицы позавидует не один человек. Еще при жизни дизайнера за ней ухаживали две личные горничные, развлекали и обеспечивали безупречный внешний вид, следя за здоровьем ее шерсти и глаз. Они также записывали все, что происходило с кошкой, и за 9 месяцев исписали 400 страниц. Эти записи легли в основу книги Шупетт "The Private Life of a High-Flying Fashion Cat".

После смерти Лагерфельда забота о кошке легла на плечи бывшей домработницы дизайнера Франсуазы Касоте.

"Она живет со своей няней здесь, в Париже. Она в хорошей форме и окружена любовью", – сообщила руководитель отдела коммуникаций бренда Karl Lagerfeld Кэролайн Лебар. Таким образом она решила успокоить общественность, которая активно начала интересоваться судьбой животного.

Ранее Фокус писал, что Шупетт встретила свой 11-ый день рождения на борту частного самолета.