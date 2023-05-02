Леди в красном. Сальма Хайек появилась на Met Gala в глянцевом платье Gucci

Ее имя всегда является одним из самых ожидаемых в списке, когда объявляется тема года Met Gala.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино посвятила свой яркий образ Карлу Лагерфельду, чей большой объем работ был отмечен на выставке The Met A Line of Beauty. Об этом пишет Vogue.

Хайек блистала, поднимаясь по ступенькам Метрополитен-музея в огненно-красном платье с кожаным корсетом, рукавами с жемчужными бретельками и большой юбкой из рюшей с длинным шлейфом. Стиль был разработан Ребеккой Корбин Мюррей, которая работала с командой Gucci над созданием эффектного ансамбля.

Фото: Getty Images

Нельзя не упомянуть и ее прическу. Темные волосы Сальмы были собранны в искусственный хвост с пробором посередине, который украсили красные цветы. Хайек завершила свой образ кольцами с бриллиантами и серьгами с жемчугом и камнями.

Звезда фильма "Бандитки" позировала со своим мужем, 60-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, который для мероприятия выбрал смокинг.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

Актрисе не привыкать одеваться на Met Gala, она посещала его шесть раз за свою многолетнюю карьеру.

Она дебютировала на звездном мероприятии в 1997 году. Тогда она привлекла всеобщее внимание в черном обтягивающем платье с экстремальным разрезом до бедер. В последний раз Хайек присутствовала на гала-концерте в 2019 году, когда на ней было сверкающее золотое платье от Gucci.

Напомним, тема этого года "Карл Лагерфельд: линия красоты" посвящена жизни и наследию покойного креативного директора Chanel. Институт костюма описывает весеннюю выставку 2023 года, как исследование "работ Карла Лагерфельда".

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян надела на Met Gala 2023 платье с 50 тысячами жемчужин.