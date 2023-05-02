Ким Кардашьян надела на Met Gala 2023 платье с 50 тысячами жемчужин (видео)

Над платьем Ким 12 мастеров трудились более 1000 часов.

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Светская львица, бизнесвумен и королева Instagram Ким Кардашьян, которая уже много лет является завсегдатаем Met Gala и умудряется удивлять публику своими нарядами, не подвела и в этом году. На ковровой дорожке она появилась в роскошном платье от Schiaparelli Haute Couture, украшенном 50 000 жемчужин.

Отдавая дань уважения драгоценному камню, который Лагерфельд часто использовал в своих работах, Кардашьян надела полный жемчуга ансамбль, включающий литой корсет и драпированную юбку. Помимо жемчуга, наряд был расшит 16 000 кристаллов. Рукава с оборками и шлейф из крепа сделали образ еще более неземным, а текстурированное серебряное колье добавило ему остроты. Ее колье, жемчужные серьги и кольцо также были сделаны из жемчуга и кристаллов. На создание образа у дюжины мастеров ушло более 1000 часов работы. Образ завершил эффектный палантин.

Над образом Ким Кардашьян работал стилист Дэни Леви. Фото: Getty

Над ансамблем Ким работал ее давний стилист Дэни Леви.

Отметим, что поднималась по ступенькам музея Ким при поддержке помощников, поскольку нити жемчуга и длинный шлейф существенно утрудняли ее передвижение.

На протяжении многих лет образ Кардашьян на Met Gala был одним из самых обсуждаемых модных моментов на красной ковровой дорожке. Известно, что на прошлогоднем Met Gala она была одета в платье Мэрилин Монро от Жана-Луи — то самое, в котором икона Старого Голливуда спела "Happy Birthday" президенту Джону Ф. Кеннеди в день его 45-летия в 1962 году. В 2021 году Ким вышла на красную дорожку в черном платье из спандекса, закрывающем лицо, от дизайнера Balenciaga Демны, которое мгновенно стало вирусным. В 2013 году ее цветочное платье для беременных от Givenchy также произвело фурор в Интернете.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян пришла на мероприятие в очень нежном и женственном образе от Джона Гальяно, дополнив наряд очень оригинальным аксессуаром.