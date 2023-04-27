Платье от Джона Гальяно и клатч-ракушка: Ким Кардашьян ошеломила новым образом

Ким стала гостьей мероприятия, где собрались самые влиятельные люди мира.

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Похоже, 42-летней инста-диве Ким Кардашьян развод с рэпером Канье Уэстом пошел на пользу, поскольку она постепенно отказывается от латексных нелепых нарядов и примеряет все более женственные образы. В частности многодетная мать покорила гостей гала-концерта Time 100 в Нью-Йорке, пишет WWD.

На красной дорожке знаменитость появилась в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости от Джона Гальяно с ослепительными ремешками с пряжками, под которым угадывалось отсутствие бюстгальтера. К наряду Ким добавила набор из четырех многослойных ожерелий, в том числе подвеску в виде креста, а также кольцо с большим бриллиантом. Особое внимание привлек винтажный клатч Chanel из плексигласа, сделанный в форме морской ракушки, который впервые был показан на Неделе моды в Париже весной 2012 года.

Ким Кардашьян держала в руках оригинальный аксессуар Фото: Getty

Волосы Ким уложила волнами, а над макияжем работал давний визажист ее сестры Кайли Дженнер Ариэль Техада. Он нанес ей на глаза дымчатые тени, щеки покрыл розовыми румянами, а губы подчеркнул приглушенным розовым карандашом.

По мнению модных обозревателей, клатч в руках Ким может быть намеком на ее образ на Met Gala, который состоится 1 мая. Ранее она положила конец всем предположениям о том, что ее не пригласили на ежегодный праздник. В Instagram Кардашьян опубликовала фотографии посещения офиса покойного Карла Лагерфельда в Париже. Ким даже позировала с кошкой дизайнера Шупетт.

"У меня было свидание с @choupetteofficiel в Париже. Затем мы провели некоторое время в офисе @karllagerfeld, чтобы получить немного вдохновения для Метрополитена", – говорится в подписи.

Гала-концерт Time 100 – ежегодное празднование списка Time 100 самых влиятельных людей мира. В этом году Дженнифер Кулидж была приглашена провести церемонию в Джазовом зале Линкольн-центра в Нью-Йорке. В список Time 100 2023 года вошли Зои Салдана, Обри Плаза, Анджела Бассетт, Бритни Гринер, Дрю Бэрримор, Натан Филдер, Хаким Джеффрис, Доджа Кэт, Майкл Б. Джордан и другие.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян готова отказаться от славы и стать юристом после четырех лет усердной учебы.