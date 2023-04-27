Сукня від Джона Гальяно та клатч-ракушка: Кім Кардаш'ян приголомшила новим образом

Кім стала гостею заходу, де зібралися найвпливовіші люди світу.

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Схоже, 42-річній інста-диві Кім Кардаш'ян розлучення з репером Каньє Вестом пішло на користь, оскільки вона поступово відмовляється від латексного безглуздого вбрання і приміряє все більш жіночні образи. Зокрема, багатодітна мати підкорила гостей гала-концерту Time 100 у Нью-Йорку, пише WWD.

На червоній доріжці знаменитість з'явилася в шовковій сукні-комбінації кольору слонової кістки від Джона Гальяно зі сліпучими ремінцями із пряжками, під якою вгадувалась відсутність бюстгальтера. До вбрання Кім додала набір з чотирьох багатошарових намист, зокрема підвіску у вигляді хреста, а також каблучку з великим діамантом. Особливу увагу привернув вінтажний клатч Chanel із плексигласу, зроблений у формі морської ракушки, який вперше був показаний на Тижні моди в Парижі навесні 2012 року.

Кім Кардаш'ян тримала в руках оригінальний аксесуар Фото: Getty

Волосся Кім уклала хвилями, а над макіяжем працював давній візажист її сестри Кайлі Дженнер Аріель Техада. Він наніс їй на очі димчасті тіні, щоки вкрив рожевими рум'янами, а губи підкреслив приглушеним рожевим олівцем.

На думку модних оглядачів, клатч у руках Кім може бути натяком на її образ на Met Gala, що відбудеться 1 травня. Раніше вона поклала край усім припущенням про те, що її не запросили на щорічне свято. В Instagram Кардаш'ян опублікувала фото відвідування офісу покійного Карла Лагерфельда у Парижі. Кім навіть позувала із кішкою дизайнера Шупетт.

"У мене було побачення з @choupetteofficiel у Парижі. Потім ми провели деякий час в офісі @karllagerfeld, щоб отримати трохи натхнення для Метрополітену", — йдеться у підписі.

Гала-концерт Time 100 – щорічне святкування списку Time 100 найвпливовіших людей світу. Цього року Дженніфер Кулідж була запрошена провести церемонію у Джазовому залі Лінкольн-центру у Нью-Йорку. До списку Time 100 2023 увійшли Зої Салдана, Обрі Плаза, Анджела Бассетт, Брітні Грінер, Дрю Беррімор, Натан Філдер, Хакім Джефріс, Доджа Кет, Майкл Б. Джордан та інші.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян готова відмовитися від слави та стати юристом після чотирьох років ретельного навчання.