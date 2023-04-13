Ким Кардашьян появится на Met Gala-2023, несмотря на слухи, что ее не пригласили

Ранее в Сети активно распространялись домыслы, будто знаменитое семейство не сможет посетить ежегодный балл Института костюма в мае.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян посетит ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке, несмотря на слухи о ее отсутствии на мероприятии. Об этом пишет Page Six.

Источник сообщил изданию, что Ким посетит Met Gala 2023, несмотря на домыслы, что ее могут не пригласить.

Ранее сообщалось, что громкое модное событие планируют провести без Кардашьян после того, как в 2022 году мероприятие впервые массово посетила целая семья звезд реалити-шоу.

Отмечалось, что главная редактор "Vogue" Анна Винтур редактировала список гостей на празднике моды, и ни одна из Кардашьян не попала в число приглашенных.

Однако теперь известно, что Ким – самая известная из клана – будет присутствовать.

Звезда реалити-шоу не будет единственной в своей знаменитой семье, которая прогуляется по лестнице Met Museum во время самой модной вечеринки — хотя нет информации о том, кто еще из братьев и сестер получил позолоченное приглашение.

Ким Кардашьян на Met Gala в 2021 году Фото: Getty Images

В прошлом году Кортни и Хлои Кардашьян впервые посетили праздник. Крис, Кендалл и Кайли Дженнер раньше выходили на ковровую дорожку, хотя не так регулярно, как Ким.

Звезда реалити-шоу впервые посетила Met Gala в 2013 году с тогдашним мужем Канье Уэстом, когда она была беременна их первенцем.

С тех пор она постоянно принимала участие в мероприятии, привлекая внимание своими нарядами, например "мокрым" образом в 2019 году от Тьерри Мюглера.

В 2021 году Ким появилась на мероприятии в полном черном боди от Balenciaga, которое закрывало лицо, превращенное впоследствии в ряд мемов.

В прошлом году она столкнулась с негативной реакцией за то, что надела платье от Жана Луи, которое ранее носила Мэрилин Монро в 1962 году, чтобы спеть "Happy Birthday, Mr. President" Джону Ф. Кеннеди.

Ким Кардашьян на Met Gala в 2022 году Фото: Скриншот

Напомним, Ким Кардашьян появится в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Также Фокус писал о главной теме Met Gala-2023.