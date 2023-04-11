Ким Кардашьян получила роль в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Кардашьян присоединится к актрисе Эмме Робертс в новом, 12 сезоне одного из самых популярных сериалов последних лет.

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Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу, предпринимательница, подкастер и икона поп-культуры, получила роль в 12 сезоне культового сериала "Американская история ужасов". Вместе с ней будет играть актриса Эмма Робертс, которая получила главную роль. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Новый сезон антологии FX Райана Мерфи и Брэда Фэлчаком, получил название Delicate и основан на готовящейся к выпуску книге.

Тизер 12 сезона "Американской истории ужасов"

"Ким — одна из самых больших и ярких телезвезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье AHS", — сказал один из создателей AHS Мерфи в заявлении для THR.

"Эмма и я рады сотрудничеству с этой истинной силой в культуре. Хэлли Фейффер написала забавную, стильную и, в конечном счете, ужасающую роль специально для Ким, и этот сезон амбициозен и не похож ни на что, что мы когда-либо делали", — отметил Мерфи.

Мерфи и Кардашьян — друзья, и, как говорят источники, телепродюсер и режиссер был впечатлен ее выступлением в 2021 году в программе "Субботним вечером в прямом эфире".

Переговоры о том, чтобы она снялась в новом сезоне начались еще прошлым летом. Это будет первая роль Ким в художественном телевизионном проекте.

Подробная информация о ролях Кардашьян и Робертс держится в строгом секрете.

Эмма Робертс получила главную роль в новом сезоне Фото: Instagram emmaroberts

Однако кое-какая информация в СМИ все-таки просочилась. Впервые сезон "Американской истории ужасов" будет опираться на книгу.

Сезон называется Delicate и основан, по крайней мере частично, на новом романе Даниэль Валентайн Delicate Condition. Выпущенный в августе журналом Sourcebooks Landmark роман описывается как захватывающий триллер о женщине, которая убеждается, что некий зловещий незнакомец делает все, для того, чтобы она не забеременела.

Литературные критики отмечают, что Delicate Condition – это "феминистское обновление "Ребенка Розмари", в котором мы все нуждались".

Напомним, первый сезон антологии под названием "Дом-убийца" вышел еще в 2011 году. Главные роли в нем исполнили Джессика Лэнг, Эван Питерс и Конни Бриттон. Это была история о семье, которая переехала в мрачный дом, где их начали преследовать призраки.

Трейлер первого сезона "Американской истории ужасов"

Ким Кардашьян не будет первой поп-звездой, которую пригласили в популярный сериал. В 2015 году вышел 5 сезон сериала под названием "Отель", главную роль в котором исполнила Леди Гага. Ей досталась роль графини Элизабет, которая пьет кровь постояльцев отеля "Кортес".

А Эмма Робертс возвращается в сериал после четырехлетнего перерыва. Ранее она уже появлялась в сезонах "Фрик-шоу", "Культ", "Апокалипсис" и "1984".

Съемки нового сезона должны начаться в Нью-Йорке в конце апреля. Точную дату премьеры назовут летом 2023 года.

"Американская история ужасов" — один из самых продолжительных и успешных проектов современности. На сегодняшний день он получил более 100 номинаций на премию "Эмми" и одержал 13 побед.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала, как выглядела в 12 лет. А источник рассказал, что после расставания с Питом Дэвидсоном она готова к новым отношениям.