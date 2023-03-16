Ким Кардашьян показала, как выглядела в 12 лет

В 12 лет Ким Кардашьян участвовала в Гран-при Малибу, состязаясь в гонках на картингах.

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42-летняя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян порадовала 348 миллионов своих подписчиков в Instagram снимком, на котором изображена 12-летней девченкой. Звезда поделилась фотографией своей гоночной лицензии, которая позволила ей участвовать в Гран-при Малибу в 1992 году.

На снимке Ким – с несколькими колье-чокерами и матовой помадой телесного цвета. Документ также содержит ее подпись.

По действовавшим тогда правилам гонок в них могли участвовать все, рост кого достиг 140 см. Им разрешалось управлять картингом со скоростью 30 миль в час.

Согласно Trip Advisor, среди других достопримечательностей Гран-при Малибу были бамперные лодки, игровые автоматы, мини-гольф и клетки для игры в мяч.

"Круто", — подписала мать четверых детей свой пост, который за час набрал более 413 983 лайков.

В комментариях пользователи отметили, что дочери Ким Норт и Чикаго очень похожи на свою мать.

Ким Кардашьян уже семь месяцев свободна от отношений после расставания с комиком Питом Дэвидсоном и снова готова к новому роману. По словам источников, ей бы хотелось встречаться с человеком, который неизвестен в Голливуде.

"Ким не встречалась ни с кем, но снова готова. Она сделала передышку после Пита, но теперь ей интересно. Она думает, что кто-то из финансовых кругов был бы идеальным", – говорят знакомые светской львицы.

Основательница SKKN by Kim также сообщила, что в будущем она готова завести еще детей и выйти замуж в четвертый раз.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян привлекла к новой рекламной кампании своего бренда Skims звезду фильма "Голубая лагуна" Брук Шилдс, которая примерила линейку корректирующего белья.