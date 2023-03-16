Кім Кардаш'ян показала, як виглядала у 12 років

У 12 років Кім Кардаш'ян брала участь у Гран-прі Малібу, змагаючись у гонках на картингах.

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42-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян порадувала 348 мільйонів своїх підписників в Instagram знімком, на якому зображена 12-річною дівчинкою. Зірка поділилася фото своєї гоночної ліцензії, яка дозволила їй брати участь у Гран-прі Малібу в 1992 році.

На знімку Кім — з кількома кольє-чокерами та матовою помадою тілесного кольору. Документ також містить її підпис.

За правилами гонок, що діяли тоді, в них могли брати участь всі, зріст кого досяг 140 см. Їм дозволялося керувати картингом зі швидкістю 30 миль на годину.

Згідно з Trip Advisor, серед інших визначних пам'яток Гран-прі Малібу були бамперні човни, ігрові автомати, мінігольф та клітини для гри в м'яч.

"Круто", — підписала мати чотирьох дітей свій допис, який за годину набрав понад 413 983 лайків.

У коментарях користувачі зазначили, що дочки Кім Норт і Чикаго дуже схожі на свою матір.

Кім Кардаш'ян уже сім місяців вільна від стосунків після розлучення з коміком Пітом Девідсоном і знову готова до нового роману. За словами джерел, їй хотілося б зустрічатися з людиною, яка невідома в Голлівуді.

"Кім не зустрічалася ні з ким, але знову готова. Вона зробила перепочинок після Піта, але тепер їй цікаво. Вона думає, що хтось із фінансових кіл був би ідеальним", — кажуть знайомі світської левиці.

Засновниця SKKN by Kim також повідомила, що в майбутньому вона готова завести ще дітей та одружитися вчетверте.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян залучила до нової рекламної кампанії свого бренду Skims зірку фільму "Блакитна лагуна" Брук Шилдс, яка приміряла лінійку коригувальної білизни.