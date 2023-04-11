Кім Кардаш'ян отримала роль у новому сезоні "Американської історії жахів"

Кардаш'ян приєднається до актриси Емми Робертс у новому, 12-му сезоні одного з найпопулярніших серіалів останніх років.

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Кім Кардаш'ян, зірка реаліті-шоу, підприємниця, подкастер та ікона попкультури, отримала роль у 12 сезоні культового серіалу "Американська історія жахів". Разом із нею гратиме актриса Емма Робертс, яка здобула головну роль. Про це пише Hollywood Reporter.

Новий сезон антології FX Райана Мерфі та Бреда Фелчаком, отримав назву Delicate і заснований на книзі, що готується до випуску.

Тизер 12 сезону "Американської історії жахів"

"Кім — одна з найбільших і найяскравіших телезірок у світі, і ми дуже раді вітати її в сім'ї AHS", — сказав один із творців AHS Мерфі у заяві для THR.

"Емма і я раді співпраці з цією справжньою силою в культурі. Хеллі Фейффер написала кумедну, стильну і, зрештою, жахливу роль спеціально для Кім, і цей сезон амбітний і не схожий ні на що, що ми коли-небудь робили", — зазначив Мерфі.

Мерфі та Кардаш'ян — друзі, і, як кажуть джерела, телепродюсер і режисер був вражений її виступом у 2021 році у програмі "Суботнього вечора у прямому ефірі".

Переговори про те, щоб вона знялася у новому сезоні, розпочалися ще минулого літа. Це буде перша роль Кім у художньому телевізійному проєкті.

Детальна інформація про ролі Кардаш'ян і Робертс тримається в суворому секреті.

Емма Робертс отримала головну роль у новому сезоні Фото: Instagram emmaroberts

Однак деяка інформація у ЗМІ таки просочилася. Вперше сезон "Американської історії жахів" спиратиметься на книгу.

Сезон називається Delicate і заснований принаймні частково на новому романі Даніель Валентайн Delicate Condition. Випущений у серпні журналом Sourcebooks Landmark роман описується як захопливий трилер про жінку, яка переконується, що якийсь зловісний незнайомець робить все для того, щоб вона не завагітніла.

Літературні критики відзначають, що Delicate Condition – це "феміністське оновлення "Дитини Розмарі", якого ми всі потребували".

Нагадаємо, перший сезон антології під назвою "Дім-вбивця" вийшов ще 2011 року. Головні ролі в ньому виконали Джессіка Ленг, Еван Пітерс та Конні Бріттон. Це була історія про сім'ю, яка переїхала до похмурого будинку, де їх почали переслідувати привиди.

Трейлер першого сезону "Американської історії жахів"

Кім Кардаш'ян не буде першою попзіркою, яку запросили до популярного серіалу. 2015 року вийшов 5 сезон серіалу під назвою "Готель", головну роль у якому виконала Леді Гага. Їй дісталася роль графині Елізабет, яка п'є кров постояльців готелю "Кортес".

А Емма Робертс повертається до серіалу після чотирирічної перерви. Раніше вона вже з'являлася у сезонах "Фрік-шоу", "Культ", "Апокаліпсис" та "1984".

Зйомки нового сезону мають розпочатися у Нью-Йорку наприкінці квітня. Точну дату прем'єри назвуть улітку 2023 року.

"Американська історія жахів" — один із найтриваліших і найуспішніших проєктів сучасності. На сьогодні він здобув понад 100 номінацій на премію "Еммі" та здобув 13 перемог.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян показала, як виглядала у 12 років. А джерело розповіло, що після розлучення з Пітом Девідсоном вона готова до нових відносин.