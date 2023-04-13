Кім Кардашʼян зʼявиться на Met Gala-2023, попри чутки, що її не запросили

Раніше в мережі активно ширилися домисли, начебто знамените сімейство не зможе відвідати щорічний бал Інституту костюма у травні.

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42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян відвідає щорічний бал Інституту костюма в Нью-Йорку, попри чутки про її відсутність на заході. Про це пише Page Six.

Джерело повідомило виданню, що Кім відвідає Met Gala 2023, попри домисли, що її можуть не запросити.

Раніше повідомлялося, що гучну модну подію планують провести без Кардашʼян після того, як у 2022 захід уперше масово відвідала ціла родина зірок реаліті-шоу.

Зазначалося, що головна редакторка "Vogue" Анна Вінтур редагувала списком гостей на щорічному святі моди, і жодна з Кардашʼян не потрапила в число запрошених.

Однак тепер відомо, що Кім — найвідоміша із клану — буде присутня.

Зірка реаліті-шоу не буде єдиною у своїй знаменитій сім’ї, яка прогуляється сходами Met Museum під час найбільшої модної вечірки — хоча немає інформації про те, хто з братів і сестер отримав позолочене запрошення.

Кім Кардашʼян на Met Gala у 2021 році Фото: Getty Images

Минулого року Кортні та Хлої Кардашʼян вперше відвідали свято. Кріс, Кендалл і Кайлі Дженнер раніше виходили на килимову доріжку, хоча не так регулярно, як Кім.

Зірка реаліті-шоу вперше відвідала Met Gala у 2013 році з тодішнім чоловіком Каньє Вестом, коли вона була вагітна їхнім первістком.

Відтоді вона постійно брала участь у заході, привертаючи увагу своїми вбраннями, як-от "мокрий" образ у 2019 році від Тьєррі Мюглера.

У 2021 році Кім зʼявилася на заході в повному чорному боді від Balenciaga, яке закривало обличчя, що було перетворено згодом на низку мемів.

Минулого року вона зіткнулася з негативною реакцією за те, що одягла сукню від Жана Луї, яку знаменито носила Мерилін Монро в 1962 році, щоб заспівати "Happy Birthday, Mr. President" Джону Ф. Кеннеді.

Кім Кардашʼян на Met Gala у 2022 році Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кім Кардашʼян зʼявиться в новому сезоні "Американської історії жахів".

Також Фокус писав про головну тему Met Gala-2023.