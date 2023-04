Кім Кардаш'ян готова припинити зніматися у реаліті-шоу заради роботи юристом

Кім Кардаш'ян зізналася, що не проти відмовитися від слави та стати юристом після чотирьох років старанного навчання.

Кім Кардаш'ян, виступаючи на саміті TIME100, сказала, що вона "абсолютно" відмовиться від своєї кар'єри в реаліті-шоу, якщо це означатиме, що вона працюватиме юристом "повний робочий день". 42-річна зірка реаліті-шоу, найвідоміша своїми ролями в "Keeping Up With The Kardashians" та "The Kardashians" від Hulu, з 2019 року навчається на юриста. Про це пише PageSix.

Кім прагне піти по стопах свого покійного батька Роберта, який був відомим адвокатом (він помер у віці 59 років у 2003 році). 25 квітня Кім розповіла, як вона часто жартує зі своєю мамою Кріс Дженнер про те, що вона "йде на пенсію" як знаменитість, щоб продовжити свою юридичну кар'єру. Вона також додала, що її батько "отримав би таке задоволення" від її вступу до юридичної школи.

Виступаючи на зірковому заході, бізнес-леді та мама чотирьох дітей сказала: "Я була б так само щаслива бути адвокатом на постійній основі. Багато всього показують по телебаченню, але мої друзі знають, що ми дуже цінуємо наш особистий час. Я була б така щаслива, якби працювала адвокатом на повну ставку. Подорож справді так сильно розплющила мені очі".

Кім знялася в серіалі "Keeping Up With The Kardashians", який дебютував у 2007 році, поки не підписала контракт із Hulu на їхнє нове реаліті-шоу "The Kardashians", прем'єра якого відбулася минулого року. З роками кар'єра Кім вийшла за межі реаліті-шоу, коли вона запустила свій бренд одягу Skims та косметичний бренд SKKN BY KIM (раніше KKW Beauty).

Вона почала цікавитись боротьбою за тюремну реформу у 2017 році, коли стала захищати Еліс Марі Джонсон, яка відбуває довічний термін у в'язниці з 1996 року. Кім зустрічалася з цього приводу з колишнім президентом Дональдом Трампом, який у 2018 році пом'якшив вирок і Джонсон була звільнена.

З того часу Кім продовжувала виступати за звільнення кількох інших засуджених і у 2019 році повідомила, що навчається на юриста.

