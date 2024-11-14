"Допоможіть": жінка була шокована, побачивши свою квартиру в реаліті-шоу (відео)

Стефані Д'Агостіні пояснила, що нещодавно переїхала в нову квартиру і припустила, що сцени знімалися, поки вона ще не жила там. Її ролик став вірусним у соцмережах і набрав понад 3,2 млн переглядів.

Стендап-комік Стефані Д'Агостіні, відома в мережі як Стеф Даг, зазнала шоку, коли, повернувшись додому після виступу, увімкнула телевізор і виявила, що її нова квартира в Нью-Йорку (США) стала частиною декорацій у популярному реаліті-шоу "Терапія для пар". Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

9 листопада, влаштувавшись перед телевізором, 29-річна Д'Агостіні побачила на екрані телевізора знайому обстановку і, здивована, зупинила відтворення, щоб порівняти свою квартиру з кадрами з шоу.

"Я втратила дар мови. Це виглядало як збій Матриці. Як таке можливо?" — сказала американка.

Жінка одразу ж почала запис, показуючи збіги: у шоу було видно електричний ящик з наклейкою "Нью-Йорк Космос", точно такий самий, як у її квартирі. Д'Агостіні пройшлася кімнатами, показуючи аналогічні деталі на кухні та у ванній. Відео з дивовижним відкриттям вона опублікувала в TikTok, де ролик швидко набрав понад 3,2 мільйона переглядів. У підписі до відео Стеф пожартувала: "Що? Допоможіть", посилаючись на фільм "Шоу Трумана" з Джимом Керрі, де головний герой поступово усвідомлює, що все його життя — це телевізійне шоу.

Д'Агостіні пройшлася кімнатами, показуючи аналогічні деталі на кухні та у ванній Фото: newsweek

Підписники були в захваті від незвичайної знахідки, порівнявши її з епізодом "Джоан жахлива" з "Чорного дзеркала", де героїня також виявляє, що її життя транслюється в реальному часі. Багато хто залишав коментарі, радячи Стеф змінити щось в інтер'єрі й перевірити, чи відіб'ється це в шоу. Один користувач припустив, що, можливо, наклейка на ящику зникне, якщо вона прибере її в реальному житті.

Д'Агостіні пояснила, що нещодавно переїхала в цю квартиру і припустила, що сцени знімалися, поки вона ще не жила там. Після того як її відео стало вірусним, з нею зв'язалися продюсери шоу і підтвердили, що зйомки справді відбувалися в її будівлі, ймовірно, саме в її квартирі.

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