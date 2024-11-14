"Помогите": женщина была шокирована, увидев свою квартиру в реалити-шоу (видео)

Стефани Д'Агостини объяснила, что недавно переехала в новую квартиру и предположила, что сцены снимались, пока она еще не жила там. Ее ролик стал вирусным в соцсетях и набрал более 3,2 млн просмотров.

Стендап-комик Стефани Д'Агостини, известная в сети как Стеф Даг, испытала шок, когда, возвратившись домой после выступления, включила телевизор и обнаружила, что ее новая квартира в Нью-Йорке (США) стала частью декораций в популярном реалити-шоу "Терапия для пар". Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

9 ноября, устроившись перед телевизором, 29-летняя Д'Агостини увидела на экране телевизора знакомую обстановку и, в недоумении, остановила воспроизведение, чтобы сравнить свою квартиру с кадрами из шоу.

"Я потеряла дар речи. Это выглядело как сбой Матрицы. Как такое возможно?" — сказала американка.

Женщина тут же начала запись, показывая совпадения: в шоу был виден электрический ящик с наклейкой "Нью-Йорк Космос", точно такой же, как в ее квартире. Д'Агостини прошлась по комнатам, показывая аналогичные детали на кухне и в ванной. Видео с удивительным открытием она опубликовала в TikTok, где ролик быстро набрал более 3,2 миллиона просмотров. В подписи к видео Стеф пошутила: "Что? Помогите", ссылаясь на фильм "Шоу Трумана" с Джимом Кэрри, где главный герой постепенно осознает, что вся его жизнь — это телевизионное шоу.

Д'Агостини прошлась по комнатам, показывая аналогичные детали на кухне и в ванной Фото: newsweek

Подписчики были в восторге от необычной находки, сравнив ее с эпизодом "Джоан ужасна" из "Черного зеркала", где героиня также обнаруживает, что ее жизнь транслируется в реальном времени. Многие оставляли комментарии, советуя Стеф изменить что-то в интерьере и проверить, отразится ли это в шоу. Один пользователь предположил, что, возможно, наклейка на ящике исчезнет, если она уберет ее в реальной жизни.

Д'Агостини объяснила, что недавно переехала в эту квартиру и предположила, что сцены снимались, пока она еще не жила там. После того как ее видео стало вирусным, с ней связались продюсеры шоу и подтвердили, что съемки действительно проходили в ее здании, вероятно, именно в ее квартире.

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