Отец в ужасе: ребенок увидел загадочного "страшного мальчика" у двери в подвал (видел)

Пол Гортон отметил, что это не первый раз, когда его сын Чарли рассказывает о невидимых "гостях" в доме. Семья планирует переезд.

Кадры, на которых 2-летний Чарли из Манчестера (Англия) рассказывает своему отцу Полу Гортону о "страшном мальчике" в их доме, собрали более 4 миллионов просмотров и вызвали ажиотаж в сети. Видео было опубликовано в Instagram.

В ролике мальчик, сидя с отцом на диване, настойчиво указывает на невидимого гостя, тогда как Пол переводит камеру, показывая пустую комнату, и пытается убедить сына, что они находятся дома одни. Однако Чарли продолжает настаивать на присутствии мальчика.

Гортон также упомянул, что это не первый раз, когда Чарли рассказывает о "гостях" в доме.

"На днях он сказал, что видел мужчину. Возможно, это был отец того мальчика", — с юмором отметил Пол.

Мужчина добавил, что семья готовится к переезду в феврале: "Надеюсь, в новом доме у нас не будет таких проблем".

Пол Гортон отметил, что это не первый раз, когда его сын Чарли рассказывает о невидимых "гостях" в доме Фото: newsweek

Семья Гортона проживает в старом викторианском доме в Манчестере, где, по словам Пола, "есть чердак и подвал с привидениями". Отец Чарли признался, что ранее уже сталкивался со странными явлениями, но старался не обращать на них внимания. Однажды он услышал громкий шум на чердаке, а позже обнаружил, что дверь ведущая туда оказалась открыта.

"Меня это ужасно испугало", — поделился мужчина.

Через день после того, как Чарли снова упомянул мальчика, в ванной на нижнем этаже оказался включен кран, хотя ребенок уверял, что не трогал его.

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