Батько наляканий: дитина побачила загадкового "страшного хлопчика" біля дверей у підвал (бачив)

Пол Гортон зазначив, що це не вперше, коли його син Чарлі розповідає про невидимих "гостей" у будинку. Сім'я планує переїзд.

Кадри, на яких 2-річний Чарлі з Манчестера (Англія) розповідає своєму батькові Полу Гортону про "страшного хлопчика" в їхньому домі, зібрали понад 4 мільйони переглядів і викликали ажіотаж у мережі. Відео було опубліковано в Instagram.

У ролику хлопчик, сидячи з батьком на дивані, наполегливо вказує на невидимого гостя, тоді як Пол перекладає камеру, показуючи порожню кімнату, і намагається переконати сина, що вони перебувають удома самі. Однак Чарлі продовжує наполягати на присутності хлопчика.

Гортон також згадав, що це не вперше, коли Чарлі розповідає про "гостей" у будинку.

"Днями він сказав, що бачив чоловіка. Можливо, це був батько того хлопчика", — з гумором зазначив Пол.

Чоловік додав, що сім'я готується до переїзду в лютому: "Сподіваюся, у новому будинку в нас не буде таких проблем".

Пол Гортон зазначив, що це не вперше, коли його син Чарлі розповідає про невидимих "гостей" у будинку Фото: newsweek

Сім'я Гортона проживає в старому вікторіанському будинку в Манчестері, де, за словами Пола, "є горище і підвал із привидами". Батько Чарлі зізнався, що раніше вже стикався з дивними явищами, але намагався не звертати на них уваги. Одного разу він почув гучний шум на горищі, а пізніше виявив, що двері, які ведуть туди, виявилися відчиненими.

"Мене це страшенно злякало", — поділився чоловік.

Через день після того, як Чарлі знову згадав хлопчика, у ванній на нижньому поверсі виявився увімкненим кран, хоча дитина запевняла, що не чіпала його.

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