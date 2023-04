Ким Кардашьян готова прекратить сниматься в реалити-шоу ради работы юристом

Ким Кардашьян призналась, что не прочь отказаться от славы и стать юристом после четырех лет усердной учебы.

Ким Кардашьян, выступая на саммите TIME100, сказала, что она "абсолютно" откажется от своей карьеры в реалити-шоу, если это будет означать, что она будет работать юристом "полный рабочий день". 42-летняя звезда реалити-шоу, наиболее известная своими ролями в "Keeping Up With The Kardashians" и "The Kardashians" от Hulu, с 2019 года учится на юриста. Об этом пишет PageSix.

Ким стремится пойти по стопам своего покойного отца Роберта, который был известным адвокатом (он умер в возрасте 59 лет в 2003 году). 25 апреля Ким рассказала, как она часто шутит со своей мамой Крис Дженнер о том, что она "уходит на пенсию" в качестве знаменитости, чтобы продолжить свою юридическую карьеру. Она также добавила, что ее отец "получил бы такое удовольствие" от ее поступления в юридическую школу.

Выступая на звездном мероприятии, бизнес-леди и мама четверых детей сказала: "Я была бы так же счастлива быть адвокатом на постоянной основе. Много всего показывают по телевидению, но мои друзья знают, что мы очень ценим наше личное время. Я была бы так же счастлива, если бы работала адвокатом на полную ставку. Путешествие действительно так сильно открыло мне глаза".

Ким снялась в сериале "Keeping Up With The Kardashians", который дебютировал в 2007 году, пока не подписала контракт с Hulu на их новое реалити-шоу "The Kardashians", премьера которого состоялась в прошлом году. С годами карьера Ким вышла за рамки реалити-шоу, когда она запустила свой бренд одежды Skims и косметический бренд SKKN BY KIM (ранее KKW Beauty).

Она начала интересоваться борьбой за тюремную реформу в 2017 году, когда стала защищать Элис Мари Джонсон, отбывающую пожизненный срок в тюрьме с 1996 года. Ким встречалась по этому поводу с бывшим президентом Дональдом Трампом, который в 2018 году смягчил приговор и Джонсон была освобождена.

С тех пор Ким продолжала выступать за освобождение нескольких других осужденных и в 2019 году сообщила, что учится на юриста.

