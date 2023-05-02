Джаред Лето, Lil Nas X и Доджа Кэт пришли на Met Gala 2023 в образах кошки Шупетт

Они были единственными, кто поддержал идею о том, что можно одеться в стиле любимой кошечки Карла Лагерфельда.

Когда тема Met Gala 2023 только стала известна, одна из рекомендаций для гостей гласила: "найдите свою версию любимой кошки Карла, Шупетт, или оденьтесь "а-ля Лагерфельд". Как выяснилось, немногие смельчаки решились на такие образы. И только трое выбрали свою версию кошечки Шупетт, которая в этот вечер осталась дома. Самым ярким, без сомнений, получился образ актера и певца Джареда Лето, который славится своими экстравагантными нарядами. Но Доджа Кэт и Lil Nas X тоже не отставали от лидера. Об этом пишет Daily Mail.

В 2013 году Лагерфельд шутил, что даже женится на Шупетт, если это будет законно, а после своей смерти упомянул ее в завещании. А у 51-летнего Джареда Лето тесная связь с самим Лагерфельдом: актер сыграет покойного модельера в новом биографическом фильме, который он также продюсирует.

На красной дорожке Met Gala 2023 Джаред Лето появился в пушистом костюме кошки и пока он не снял голову, то никто и не догадывался, кто именно скрывается под костюмом. Так что Джаред произвел фурор. Он обнял растерянную Лиззо и стал самым популярным парнем на Met Gala 2023, так как все хотели с ним сфотографироваться.

Джаред Лето в образе кошки Шупетт на Met Gala 2023 Фото: Getty Images Джаред Лето в образе кошки Шупетт на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

"Я знал Карла. Он всегда был добрым. Я могу только представить, как он смотрит вниз с широкой улыбкой на лице, видя Шупетт во всей ее красе. Так что мне приятно быть здесь, чтобы поддержать эту идею", — сказал Лето.

С Джаредом Лето хотели сфотографироваться все селебрити Фото: Getty Images

Пройдясь по красной дорожке как Шупетт, Лето быстро переоделся и снова вышел к публике в черном костюме с черной мантией, украшенной усыпанными бриллиантами подплечниками. Впрочем, кошачью голову он прихватил с собой и позировал с ней на вечере.

Певица Doja Cat также поддержала идею о кошачьем образе, обыграв и собственный псевдоним, и любовь Лагерфельда к Шупетт. Она выбрала классическое платье от Oscar de la Renta с открытой спиной и капюшоном с ушками.

Doja Cat в образе кошки Шупетт на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

27-летняя Доджа Кэт также сделала специальный макияж, используя накладки, которые полностью изменили ее лицо, сделав его похожим на кошачью мордочку.

Она также дополнила образ бриллиантовыми украшениями, сделала специальный маникюр с острыми коготками и настолько погрузилась в образ, что начала мяукать во время интервью.

Интервью Доджи Кэт

Рэпер Lil Nas X выбрал более футуристичный кошачьий образ, недели его коллеги. Он появился на красной дорожке лишь в серебристых стрингах, ботинках на платформе и маске с кошачьими ушками.

Lil Nas X в образе футуристичной кошки Шупетт Фото: Getty Images

Его тело целиком было покрыто серебристой краской, стразами и жемчужинами. Правда, щеголять в таком виде было немного прохладно, так что к концу вечера рэпер облачился в белую шубу.

Напомним, ранее Фокус писал о самых "голых" платьях Met Gala 2023. В топ попали Кендалл Дженнер, ее сестра Ким Кардашьян в платье из жемчужных нитей и Жанель Монэ, которая в итоге осталась только в прозрачном кринолине.