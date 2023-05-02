Бриллианты в 200 карат и свадебное платье: Дуа Липа покорила публику Met Gala 2023

Дуа Липа заменила шляпку из оригинального наряда на бриллиантовое колье.

Продолжая обзор лучших нарядов на Met Gala 2023, сложно обойти вниманием 27-летнюю британскую певицу Дуа Липу, которая блистала на ковровой дорожке в винтажном свадебном платье из осенней кутюрной коллекции Chanel 1992 года, сообщает WWD.

Свадебное кремовое твидовое платье на подкладке из черной нити с бахромой по подолу, карманам и корсетом звезда дополнила эффектным ожерельем Tiffany & Co. с бриллиантами весом более 200 каратов и двумя кольцами от этого же бренда. Первое было сделано из платины и содержало девять карат бриллиантов, а второе было кольцом Schlumberger Sixteen Stone, также сделанным из платины и бриллиантов. Кроме того исполнительница обула туфли-лодочки серебристого цвета с эффектом металлик.

В таком платье на финальном выходе показа коллекции 20 лет назад появилась Клаудиа Шиффер. Платье тогда дополняли жакет и шляпка с лентами.

Дуа Липа в винтажном Chanel Фото: Getty

Артистка является одним из сопредседателей мероприятия 2023 года вместе с теннисистом Роджером Федерером и актрисами Пенелопой Крус и Микаэлой Коэль.

За несколько лет Липа сделала себе имя в модном бизнесе. Для красной дорожки Met Gala 2019 она надела Atelier Versace. На показе мод Versace весной 2022 года звезда вышла на подиум в однотонном блейзере с вырезом и юбке с открытым разрезом.

В 2022 году певица получила награду "Коллекция года" на церемонии вручения наград Footwear News Achievement Awards за свою капсульную коллекцию с Puma.

Met Gala — это сбор средств для Метрополитен-музея в Нью-Йорке, который совпадает с ежегодной выставкой Института костюма. Тема этого года "Карл Лагерфельд: линия красоты" посвящена дизайнеру Карлу Лагерфельду.

Ранее Фокус писал о том, что Дуа Липа сыграет русалку с синими волосами.