Met Gala 2023: Пенелопа Крус вышла на ковровую дорожку в образе испанской невесты

В этом году актриса стала сопредседателем престижного мероприятия.

49-летняя оскароносная актриса Пенелопа Крус стала одной из самых ярких знаменитостей на ковровой дорожке Met Gala 2023 в Метрополитан-музее в Нью-Йорке, пишет People.

Для мероприятия муза Chanel, которая также является сопредседателем бала этого года, выбрала бледно-голубое бальное платье от Chanel, украшенное драгоценными камнями, спускающимися по многослойной юбке, а также пайетками и жемчугом на лифе. В дизайне был романтический полупрозрачный капюшон из органзы, отороченный серебряными блестками, который Крус накинула на голову. Серьги-подвески с драгоценными камнями и кожаный ремень завершили ее образ. В Сети ее уже окрестили "испанской невестой", поскольку наряд больше был похож на свадебное платье, нежели на бальное.

Вдохновением для ансамбля послужило платье из коллекции Haute Couture Весна/Лето 1988 года.

Роскошная Пенелопа Крус на Met Gala 2023 Фото: Getty

Незадолго до приезда на Круз поделилась фотографией в Instagram, отдавая дань уважения покойному модельеру, который стал центром вечернего мероприятия.

"Мой дорогой Карл, я надеюсь, ты чувствуешь любовь. Я знаю, что ты чувствуешь", – написала она.

В январе Пенелопа Крус была назначена сопредседателем престижного мероприятия с красной дорожкой. Крус занимает высокое положение вместе с давним членом совета директоров и титаном Vogue Анной Винтур, а также с Дуа Липой, Микаэлой Коэль и Роджером Федерером. Эта роль состоит из таких обязанностей как курирование списка гостей, сотрудничество с шеф-поварами над вечерним меню и работа над дизайном интерьера для создания атмосферы престижного мероприятия.

Послом Chanel Пенелопа стала в 2018 году, присоединившись к Каре Делевинь, Кайе Гербер, Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер.

"Это такой культовый бренд, а Карл – гений, и я восхищаюсь всем, что он сделал, с тех пор, как я была маленькой девочкой, поэтому мне очень приятно работать с ним", – говорила она.

Ранее Фокус писал, что Пенелопа Крус на церемонии Goya Awards 2023 покорила публику элегантным нарядом.