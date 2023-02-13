В корсетном платье от Dolce & Gabbana: Пенелопа Крус на церемонии Goya Awards 2023

Знаменитость в очередной раз вызвала восторг своим образом, когда появилась на премии Goya Awards в Севилье.

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48-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус появилась на 37-й церемонии вручения премии Goya Awards в Испании в роскошном черном корсетном платье Dolce & Gabbana. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия, которое прошло в конференц-центре FIBES, звезда выбрала наряд, состоящий из корсетного топа без бретелек и пышной многослойной юбки с длинным шлейфом. Она также накинула кружевную шаль на руки, чтобы придать образу гламурный вид.

Аутфит обладательница "Оскара" дополнила круглыми золотыми серьгами в тон своему наряду. Свои каштановые волосы Пенелопа собрала в высокий хвост при помощи золотой заколки. Вечерний макияж с акцентом на глаза завершил образ звезды.

Пенелопа, которая никогда не перестает удивлять своим внешним видом на красной ковровой дорожке, с гордостью сияла перед зрителями на церемонии, которую обычно называют "вручением премии Оскар в Испании".

Отмечается, что звезда фильма "Пираты Карибского моря" была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "На краю".

Напомним, Пенелопа Крус появилась на обложке журнала в одних кружевных шортиках Chanel.

Ранее Фокус писал, что Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в твидовом мини-платье.