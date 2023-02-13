У корсетній сукні від Dolce & Gabbana: Пенелопа Крус на церемонії Goya Awards 2023

Знаменитість вкотре викликала захоплення своїм образом, коли з'явилася на премії Goya Awards у Севільї.

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48-річна іспанська акторка та модель Пенелопа Крус з'явилася на 37-й церемонії вручення премії Goya Awards в Іспанії у розкішній чорній корсетній сукні Dolce & Gabbana. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу, що пройшов у конференц-центрі FIBES, зірка вибрала вбрання, що складається з корсетного топу без бретельок і пишної спідниці з довгим шлейфом. Вона також накинула мереживну шаль на руки, щоб надати образу гламурного вигляду.

Аутфіт володарка "Оскара" доповнила круглими золотими сережками в тон своєму вбранню. Своє каштанове волосся Пенелопа зібрала у високий хвіст за допомогою золотої шпильки. Вечірній макіяж з акцентом на очі завершив образ зірки.

Пенелопа, яка ніколи не перестає дивувати своїм зовнішнім виглядом на червоній килимовій доріжці, гордо сяяла перед глядачами на церемонії, яку зазвичай називають "врученням премії Оскар в Іспанії".

Зазначається, що зірка фільму "Пірати Карибського моря" була номінована на найкращу жіночу роль другого плану за роль у фільмі "На краю".

Нагадаємо, Пенелопа Крус з'явилася на обкладинці журналу лише в мереживних шортиках Chanel.

Раніше Фокус писав, що Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці у твідовій мінісукні.