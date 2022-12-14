Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці у твідовій мінісукні

Знаменитість ніколи не перестає дивувати своїм зовнішнім виглядом.

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48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус вкотре викликала захоплення своїм образом, коли з'явилася на прем'єрному показі драматичного фільму L'Immensita ("Неосяжність"), у якому зіграла роль. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка фільму "Пірати Карибського моря" обрала для світського виходу чорну твідову мінісукню від Chanel, яка чудово демонструвала її шикарні ноги. Вбрання вона доповнила сріблясто-чорним ременем з гламурною пряжкою.

Також Пенелопа одягла капронові тілесні колготки, чорні туфлі-човники на підборах, а в руці у неї була невелика кругла сумка на ланцюжку. Особливо ефектно до цього total look виглядав макіяж з акцентом на очах, довгі срібні сережки та зачіска з бантом у стилі Бріжит Бардо.

Вона показувала свою чудову фігуру з усіх боків, позуючи фотографам.

Нагадаємо, Пенелопа Крус разом із організацією UNICEF хотіла привернути увагу громадськості до проблеми голоду в країнах Африки. Головною причиною нестачі їжі вона назвала війну в Україні, проте навіть не згадала Росію, яка й розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року .

Також Фокус писав про вихід Пенелопи у світ у блискучому міні-костюмі свого улюбленого бренду.