Пенелопа Крус в ефектному мінікостюмі відвідала захід у Барселоні (фото)

Знаменитість зробила ставку на чорно-золоті відтінки.

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48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус вийшла у світ у блискучій мінікостюмі свого улюбленого бренду. Про це пише Yahoo.

Зірка фільмів "Пірати Карибського моря" та "Ванільне небо" відвідала фотокол фільму L’immensita в Барселоні. Для виходу на публіку акторка обрала блискучий ефектний чорно-золотий костюм з букле від Chanel.

Коротка спідниця з ідеальним розрізом підкреслила підтягнуті ноги 48-річної знаменитості. Як аксесуари до вечірнього аутфіту Пенелопа Крус обрала стьобану сумочку також від Chanel та масивні золоті каблучки. На ногах акторки були чорні босоніжки на ремінцях.

Волосся легендарної зірки екранів було розпущене. Також вона зробила акцент на легкому нюдовому макіяжі.

[ + – ] Пенелопа Крус Фото: Getty Images

48-річна Пенелопа Крус практично завжди виходить на публіку в образах від Chanel. Будь то прем'єра її фільму чи інтерв'ю. Сукні та костюми знаменитості завжди елегантні та доповнюють її красу.

[ + – ] Пенелопа Крус у Chanel Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пенелопа Крус демонструвала образи від Chanel на Венеційському кінофестивалі.

Також Фокус писав про чорну ефектну сукню з глибоким декольте, яку раніше продемонструвала Пенелопа Крус.