Пенелопа Крус пройшла червоною доріжкою Венеційського кінофестивалю у сукнях Chanel

Обидва образи акторки: у літній сукні та вечірньому вбранні, вийшли винятковими.

48-річна іспанська акторка Пенелопа Крус на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю продемонструвала, наскільки вдала її багаторічну співпрацю з домом моди Chanel. Про це пише Deadline.

У Венеції Крус представила останній фільм L'immensità (Божевільна) італійського режисера Емануеле Кріалезе, в якому вона виконала головну роль.

За сюжетом, героїня Крус, мати трьох дітей, намагається впоратися із жорстоким чоловіком. Події відбуваються у 1970-х, коли розлучитися в Італії було майже неможливо. Героїня Пенелопи Крус у результаті опиняється у психіатричній лікарні.

[ + – ] Пенелопа Крус на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

На фотоколлі акторка з'явилася у сукні-сарафані Chanel з останньої круїзної колекції бренду. А говорячи про свій новий фільм, Пенелопа сказала, що не вважає свою героїню божевільною, а лише "замкненою у своєму будинку, своєму тілі та ситуації з якої немає порятунку".

А на прем'єрі фільму Пенелопа Крус з'явилася ще в одному наряді від Chanel: закритому спереду, але з розрізом ззаду.

Вбрання з нової колекції бренду акторка доповнила діамантовими сережками та розкішним алмазним кольє.

[ + – ] Пенелопа Крус на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Венеційський кінофестиваль триватиме до 10 вересня. І 8 вересня у межах кінофестивалю пройде День України.

Але відкриття 79-го кінофестивалю у Венеції ознаменувалося трендом на "голі" сукні. Відразу кілька акторок, навіть голова журі Джуліанн Мур, обрали прозоре вбрання з вирізами.

Відвідала кінофестиваль та дівчина Кріштіану Роналду. Джорджина Родрігес вийшла на червону доріжку в чорній сатиновій сукні та масивних золотих прикрасах.