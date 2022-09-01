Венеціанський кінофестиваль 2022. Топ 7 "голих" суконь килимової доріжки

Знаменитості продемонстрували дуже сміливі вбрання на радість публіці та фотографам.

В Італії стартував 79-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 10 вересня. На нього з'їхалися найвідоміші актори, а також сотні фотографів, які найбільше чекали на появу знаменитостей на червоній доріжці. І зірки не обдурили очікувань. Нинішню килимову доріжку можна відзначити за велику кількість "голих" суконь на гостях заходу, починаючи від голови журі Джуліани Мур і закінчуючи сміливим образом моделі Маріякарли Босконо. Фокус зібрав найвідвертіші сукні першого дня кінофестивалю.

Джуліанна Мур

61-річна оскароносна акторка з'явилася на церемонії відкриття кінофестивалю в чорному боді, чорній напівпрозорій сукні від модного будинку Valentino, яке складалося з довгої накидки, прозорої сукні-бандо та різнобарвних паєток на ньому. Волосся акторки було зібране в хвіст, образ доповнювали розкішні сережки-підвіски та пара чорних туфель на платформі.

[ + – ] Джуліана Мур

Маріякарла Босконо

41-річна італійська топмодель прийшла на церемонію відкриття фестивалю та прем'єру фільму "Білий шум" у дуже відвертому вбранні. Її сукня від Жана-Поля Готьє мала довгі рукави і виріз із рюшами, а також короткий шлейф, що майорить на вітрі за нею.

Італійська зірка також одягла корсет кремового кольору, залишивши оголені груди, і доповнила сміливий образ гострими туфлями-човниками і гострою підводкою для очей.

[ + – ] Оригінальне вбрання виглядало все ж таки скромніше, проте Босконо внесла свої корективи

Грета Ферро

26-річна акторка з Італії робить перші кроки в кінематографі, проте вже знає, як привернути на себе увагу. На килимовій доріжці кінофестивалю вона вразила присутніх зухвалим вбранням. Вона одягла чорну сукню з прозорим верхом і важкою оксамитовою спідницею з колекції FW 2016 Couture від Armani Privé з довгими рукавами.

Груди акторки закривали квадрати, розшиті чорними блискітками та бісером, а образ завершували розкішні сережки-підвіски.

[ + – ] Грета Фарро з'явилася у сукні з колекції Armani Privé 2016 року

Паола Турані

35-річна італійська акторка позувала численним фотографам у класичній чорній сукні зі сміливими гранями. На ній було вбрання від Roberto Cavalli без рукавів, але на тонких бретельках, що утворюють трикутні вирізи на ключицях, топ у стилі бікіні та ще два вирізи на талії. Спідниця сукні була такою ж сміливою, оскільки була зроблена з чорного мережива зі смужками темнішої тканини зверху, щоб створити ефект смужок зебри.

[ + – ] Паола Турані

Паола розпустила своє кучеряве волосся, а як аксесуари обрала діамантові сережки та каблучки.

Б'янка Брандоліні

35-річна італійська модель, акторка та світська левиця з'явилася на килимовій доріжці в ансамблі від Giambattista Valli. На ній був укорочений топ без рукавів і воланами з голими плечима і відкрита спідниця в стилі русалки з пишним багатошаровим шифоновим низом, яка гармонійно поєднувалася з верхом. Образ красуні доповнювали діамантові прикраси.

[ + – ] Б'янка Брандоліні

Реффі Кессіді

20-річна британська акторка, найвідоміша за своїми ролями у фільмах "Вбивство священного оленя", "Похмурі тіні", "Білосніжка та мисливець" та "Земля майбутнього", по-своєму змінила модну тенденцію "оголеного тіла". На відкриття кінофестивалю у Венеції вона одягла мінісукню від Valentino із сітчастим ліфом, розшитим кристалами, і яскравою спідницею, вкритою зверху до низу білим пір'ям. У наряді змішалися стилі гламуру та гранжу, особливо завдяки її високим рукавичкам, білим колготкам у сіточку та срібним сандалям із ремінцями.

[ + – ] Реффі Кессіді

Джоді Тернер-Сміт

35-річна британська акторка на прем'єрі "Білого шуму" виблискувала у прозорій мереживній сукні Gucci, більше схожій на комбінацію. Привабливий блідо-рожевий образ відрізнявся глибоким вирізом, перлинними ґудзиками та асиметричним струмувальним низом. Тернер-Сміт доповнила легку сукню білими чоботями на шнурівці до стегна і блакитними рукавичками з латексу, так само, як воно було показано на подіумі, але додала додаткового блиску сонцезахисними окулярами "котяче око", кільцем-ланцюжком, що мерехтить, і яскравими сережками-краплями.

Раніше ми писали про те, що Катрін Денев на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю підтримала Україну.