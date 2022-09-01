Венецианский кинофестиваль 2022. Топ-7 "голых" платьев ковровой дорожки

Знаменитости продемонстрировали очень смелые наряды на радость публике и фотографам.

В Италии стартовал 79-ый Венецианский международный кинофестиваль, который продлится до 10 сентября. На него съехались самые известные актеры, а также сотни фотографов, которые больше всего ждали появления знаменитостей на красной дорожке. И звезды не обманули ожиданий. Нынешнюю ковровую дорожку можно отметить за обилие "голых" платьев на гостьях мероприятия, начиная от председателя жюри Джулианы Мур и заканчивая смелым обрасом модели Мариякарлы Босконо. Фокус собрал самые откровенные платья первого дня кинофестиваля.

Джулианна Мур

61-летняя оскароносная актриса появилась на церемонии открытия кинофестиваля в черном боди, черном полупрозоачном платье от модного дома Valentino, которое состояло из длинной накидки, прозрачного платья-бандо и разноцветных пайеток на нем. Волосы актрисы были собраны в хвост, образ дополняли роскошные серьги-подвески и пара черных туфель на платформе.

[ + – ] Джулиана Мур

Мариякарла Босконо

41-летняя итальянская топ-модель пришла на церемонию открытия фестиваля и премьеру фильма "Белый шум" в очень откровенном наряде. Ее платье от Жана-Поля Готье имело длинные рукава и вырез с рюшами, а также короткий шлейф, развевающийся на ветру позади нее.

Итальянская звезда также надела корсет кремового цвета, оставив оголенной грудь, и дополнила смелый образ остроконечными туфлями-лодочками и острой подводкой для глаз.

[ + – ] Оригинальный наряд выглядел все же более скромнно, однако Босконо внесла свои коррективы

Грета Ферро

26-летняя актриса из Италии делает первые шаги в кинематографе, однако уже знает, как обратить на себя внимание. На ковровой дорожке кинофестиваля она поразила собравшихся вызывающим нарядом. Она надела черное платье с прозрачным верхом и тяжелой бархатной юбкой из коллекции FW 2016 Couture от Armani Privé с длинными рукавами.

Грудь актрисы закрывали квадраты, расшитые черными блестками и бисером, а образ завершали роскошные серьги-пподвески.

[ + – ] Грета Фарро появилась в платье из коллекции Armani Privé 2016 года

Паола Турани

35-летняя итальянская актриса позировала многочисленным фотографам в классическом черном платье со смелыми гранями. На ней был наряд от Roberto Cavalli без рукавов, но на тонких бретельках, образующих треугольные вырезы на ключицах, топ в стиле бикини и еще два выреза на талии. Юбка платья была столь же смелой, так как была сделана из черного кружева с полосками более темной ткани сверху, чтобы создать эффект полосок зебры.

[ + – ] Паола Турани

Паола распустила свои кудрявые волосы, а в качестве аксессуаров выбрала бриллиантовые серьги и кольца.

Бьянка Брандолини

35-летняя итальянская модель, актриса и светская львица появилась на ковровой дорожке в облегающем ансамбле от Giambattista Valli. На ней был укороченный топ без рукавов и оборками с голыми плечами и открытая юбка в стиле русалки с пышным многослойным шифоновым низом, которая гармонично сочеталась с верхом. Образ красавицы дополняли бриллиантовые украшения.

[ + – ] Бьянка Брандолини

Рэффи Кэссиди

20-летняя британская актриса, наиболее известная по своим ролям в фильмах "Убийство священного оленя", "Мрачные тени", "Белоснежка и охотник" и "Земля будущего", по-своему изменила модную тенденцию "обнаженного тела". На открытие кинофестиваля в Венеции она надела мини-платье от Valentino с сетчатым лифом, расшитым кристаллами, и яркой юбкой, покрытой сверху донизу белыми перьями. В наряде смешались стили гламура и гранжа, особенно благодаря ее высоким перчаткам, белым колготкам в сеточку и серебряным сандалиям с ремешками.

[ + – ] Рэффи Кэссиди

Джоди Тернер-Смит

35-летняя британская актриса на премьере "Белого шума" сверкала в прозрачном кружевном платье Gucci, больше похожим на комбинацию. Привлекательный бледно-розовый образ отличался глубоким вырезом, жемчужными пуговицами и струящимся асимметричным низом. Тернер-Смит дополнила легкое платье белыми сапогами на шнуровке до бедра и голубыми перчатками из латекса, точно так же, как оно было показано на подиуме, но добавила дополнительного блеска солнцезащитными очками "кошачий глаз", мерцающим колье-цепочкой и ярким серьги-каплями.

Ранее мы писали о том, что Катрин Денев на красной дорожке Венецианского кинофестиваля поддержала Украину.