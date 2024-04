Как у Джулианы Мур: Крисси Тейген в стильном платье вышла на красную дорожку Netflix (фото)

На мероприятии она появилась в довольно необычном платье, декольте которого было выполнено из кожи в форме сердца. Платье совсем не новинка — в таком же наряде была замечена знаменитая актриса Джулианна Мур в 2022 году.

Американская модель и телеведущая Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом 24 апреля прошлись по красной дорожке на специальном показе фильма Netflix "Человек в полном составе" в театре Тудум в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Крисси ошеломила своим черно-желтым платьем без бретелек в горошек со смелым декольте. Платье от бренда Alaïa со смелым разрезом до бедра подчеркнуло ее загорелые и подтянутые ноги. Шелковистые темные волосы знаменитости были уложены в свободные локоны. По этому случаю мать четверых детей нанесла дымчатые тени для век и накрасила губы светло-розовой помадой. У Крисси был черный кожаный клатч, который подчеркивал ее красный маникюр. Свой образ она завершила черными босоножками с тонкими пряжками на высоких каблуках.

Крисси Тейген и Джон Ледженд Фото: Getty Images

38-летняя модель нежно обнимала своего мужа, победителя EGOT, 45-летнего Джона Ледженда. Певец выглядел стильно в бежевом двубортном пиджаке, шоколадно-коричневой рубашке на пуговицах и расклешенных черных брюках. Хитмейкер All Of Me завершил образ коричневыми кожаными туфлями.

После прибытия на красную дорожку Крисси и Джон направились в театр, чтобы пообщаться со звездами Дайан Лейн и Люси Лью перед показом.

Нужно отметить, что такое же платье ранее, в августе 2022 года, надевала актриса Джулианна Мур на праздничный ужин в преддверии 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Scuola Grande della Misericordia.

Актриса Джулиана Мур, Венеция, 2022 год Фото: Getty Images

Напомним, 28 марта сообщалось, что Крисси Тейген в черном мини-платье посетила новый отель Донателлы Версаче в Макао. Модель была приглашена в Palazzo Versace. Ее муж Ледженд спел "All Of Me" на торжественном открытии отеля.