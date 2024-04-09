Джулианна Мур показала редкие кадры 22-летней дочери (фото)

Младший ребенок знаменитости 8 апреля 2024 года отметил 22-летие. У Джулианны Мур и ее мужа также есть старший сын.

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63-летняя американская актриса Джулианна Мур поздравила дочь Лив с 22-летием. Снимками наследницы звезда экрана поделилась в Instagram.

На первом фото Лив позировала в солнцезащитных очках, демонстрируя свои веснушки. А на последнем ее звездная мама целовала дочь, когда она была маленькой.

"С 22-м днем рождения, Лив. Ты уже немаленькая, но ты всегда будешь моим ребенком. Я очень люблю тебя — спасибо тебе за то, что ты дочь моей мечты. Я с нетерпением жду всего, что принесет этот год", — обратилась к имениннице Джулианна Мур.

Дочь Джулианны Мур

"С днем рождения, Лив", "С днем рождения, Лив! Много любви и благословения посылаю на твой путь!", "Такой милый пост. С днем рождения, Лив", — присоединяются к поздравлениям фолловеры Джулианны Мур.

Джулианна Мур с дочерью Фото: скріншот

Отметим, что именинница — младший ребенок Джулианны Мур и ее мужа, кинорежиссера Барта Фрейндлиха Супруги также стали родителями 26-летнего сына Калеба.

"Что меня больше всего восхищает в моей маме, так это ее целеустремленность. У нее всегда есть четкое представление о том, чего она хочет достичь — выбор [ролей], которыми она увлечена, — и она никогда не отказывается от этого", — рассказывала ранее Лив.

Мур также демонстрировала свою любовь к наследнице, отметив, что она "хвастается Лив с самого дня ее рождения" и что она "так поражена тем, насколько хорошо она ориентируется в мире и насколько она зрелая".

Напомним, Гвинет Пэлтроу поздравила сына Мозеса с 18-летием.

Также Фокус писал об участии Джулианны Мур в забастовке актеров.