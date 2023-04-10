Джулианна Мур поделилась редкими фото 21-летней дочери

Актриса делит дочь Лив и сына Калеба с мужем Бартом Фрейндлихом.

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62-летняя американская актриса Джулианна Мур отметила особый день своего младшего ребенка публикацией в Instagram-аккаунте.

Обладательница премии "Оскар" поделилась подборкой фотографий себя и Лив, сделанных в разные годы, включая снимки Лив с ее отцом, режиссером Бартом Фрейндлихом.

"Поздравляю с днем рождения мою красивую, вдумчивую, добрую, умную, проницательную 21-летнюю дочь!!! Ты подарок каждый день. Я так благодарна за то, что я твоя мать. Я очень сильно люблю тебя. 21!!!!!", — подписала Джулианна праздничный пост.

У Барта и Джулианны также есть 25-летний сын Калеб "Кэл" Фрейндлих.

В прошлом году Мур и Лив поговорили с Harper's Bazaar об их особой связи, когда они позировали в подборках из Путеводителя по подаркам ко Дню матери от Bulgari.

"Что меня больше всего восхищает в моей маме, так это ее целеустремленность, — сказала Лив. — У нее всегда есть четкое представление о том, чего она хочет достичь — выбор [ролей], которыми она увлечена, — и она никогда не отказывается от этого".

Она также рассказала о стиле своей мамы, сказав: "Она такой хороший образец стиля для подражания, и я думаю, что многое узнаю о своем собственном стиле благодаря ей".

Мур также показала свою любовь к дочери, отметив, что она "хвастается Лив с самого дня ее рождения" и что она "так впечатлена тем, насколько хорошо она ориентируется в мире и насколько она зрелая".

Также Фокус писал, что Джулианна Мур в стильном костюме появилась на открытии Венецианского кинофестиваля.