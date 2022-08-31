Джулианна Мур в стильном костюме появилась на открытии Венецианского кинофестиваля

Голливудская актриса возглавила жюри конкурса в этом году.

Джулианна Мур в этом году возглавила жюри 79-го Венецианского кинофестиваля. По такому случаю для выхода в свет она выбрала блистательный двубортный костюм Celine, состоящий из блейзера и брюк светло-бежевого цвета. Образ знаменитости дополнили туфли-лодочки в тон наряда.

Ранее 61-летнюю обладательницу "Оскара" заметили в темно-синем блейзере от Gucci с золотыми пуговицами, который она надела поверх простой белой футболки и синих джинсов. В таком наряде Джулианна Мур прибыла на остров Лидо, где ежегодно проводят Венецианский фестиваль. Кинопоказы проходят в историческом Палаццо дель Синема на Лунгомаре Маркони.

Как пишет Daily mail, среди других членов жюри этого года — аргентинский режиссер Мариано Кон, британский писатель Кадзуо Исигуро и иранская актриса Лейла Хатами.

Напомним, Венецианский кинофестиваль считается старейшим в мире конкурсом, основанным в 1932 году. В этом году в основном конкурсе будут представлены двадцать три картины. Кинофестиваль откроет черная комедия Ноа Баумбака "Белый шум" с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг. Также покажут фильмы "Блондинка" Эндрю Доминика с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро, "Кит" Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером и мрачную драму "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе в главной роли.

Вне конкурса будут представлены третий сезон сериала "Королевство" Ларса фон Триера и режиссерский дебют актрисы Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко" с Гарри Стайлз и Флоренс Пью в главных ролях.

Фестиваль продлится до 10 сентября. 8 сентября в рамках кинофестиваля пройдет День Украины. На конкурсе будут представлены три фильма –"Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского и "Киевский процесс" Сергея Лозницы.

Фокус писал о том, что на Венецианском кинофестивали заметили российского кинорежиссера Андрея Кончаловского. Ранее он признавался, что не жалеет о том, что больше не сможет участвовать в мероприятии после начала войны в Украине.