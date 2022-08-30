Российский режиссер Кончаловский может посетить Венецианский кинофестиваль

Хотя раньше Кончаловский говорил, что не заинтересован

В Италию на Венецианский кинофестиваль начинают съезжаться звезды. Прибыл даже российский режиссер Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой. Правда, его присутствие в Венеции еще не значит, что он пройдет по красной дорожке. Об этом пишет Vogue.

Жюри 79-го Венецианского кинофестиваля возглавит американская актриса Джулианна Мур, также в жюри вошли аргентинский режиссер Мариано Кон, иранская актриса Лейла Хатами, лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро и другие.

Многие звезды уже прибыли на кинофестиваль, позировала фотографам Джулианна Мур и в аэропорту поймали Джоди Тернер-Смит и Алессандру Амбросио.

[ + – ] Звезды прибывают на Венецианский кинофестиваль

Сфотографировали и режиссера Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой. Правда, неясно, пройдет ли он по красной дорожке. Старший брат режиссера и актера Никиты Михалкова высказался посла начала войны в Украине довольно четко.

"Прощай, Венецианский фестиваль! Он был праздником для меня целых 60 лет! Не жалею, что больше не будет. Радуюсь, что был! А Венеция прекрасна и без фестиваля!" — заявлял Кончаловский ранее.

Откроется фестиваль черной комедией Ноа Баумбака "Белый шум" с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг.

В основном конкурсе будут представлены двадцать три картины. Среди прочих, будут показаны фильмы "Блондинка" Эндрю Доминика с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро, "Кит" Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером, мрачная драма о каннибализме "Целиком и полностью" Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе в главной роли.

А вне конкурса будут показаны третий сезон сериала "Королевство" Ларса фон Триера и режиссерский дебют актрисы Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко", в которой главные роли исполнили Гарри Стайлз и Флоренс Пью.

Так что любители светских выходов в предвкушении. Судя по всему, красная дорожка 79-го Венецианского кинофестиваля будет очень эффектной в этом году.

Фестиваль продлится до 10 сентября. И 8 сентября в рамках кинофестиваля пройдет День Украины. В рамках дискуссии будут обсуждать киносотрудничество между Украиной и Италией, положение украинской киноиндустрии в условиях войны и прочие насущные темы. Украину в рамках фестиваля представят три фильма –"Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского, и "Киевский процесс" режиссера Сергея Лозницы.

Лозницу, напомним, ранее исключили из состава Украинской киноакадемии. Он выражал свое несогласие с "тотальным бойкотом" русской культуры.