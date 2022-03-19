Режиссера Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии

В УКА заявили, что люди из креативных сфер, известные за рубежом, должны иметь четкую позицию относительно того, что происходит в Украине.

Украинский режисер белорусского происхождения Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии, о чем представители последней сообщили на странице в Facebook, попутно объяснив причину такого шага.

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По имеющейся информации решение было принято правлением и наблюдательным советом УКА. В Академии подчеркнули, что с началом российской агрессии 24 февраля Украина вынуждена защищаться на всех фронтах, в том числе и на культурном, чтобы транслировать странам Европы и всему миру, что делает с нашей страной российский оккупант. Именно поэтому сейчас каждый украинец сейчас является послом своей страны, а особая ответственность лежит на медийных персонах из креативной индустрии, которые широко известны за границей.

"Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов. Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала". Во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо", – говорится в заявлении.

Фото: Скриншот

В УКА отметили, что уже призвали мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа.

"Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость".

Украинская киноакадемия просит мировое сообщество не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы.

В 2021 году документальный фильм Лозницы "Бабий Яр. Контекст" был отмечен наградой Каннского кинофестиваля, а его картина "Донбасс" завоевала Гран-при Международного кинофестиваля в Испании, а также была выдвинута Украиной на "Оскар" в 2018 году.