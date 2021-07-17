Фильм Сергея Лозницы получил специальный приз жюри Каннского фестиваля (видео)

В фильме "Бабий Яр. Контекст" нет комментариев, только архивные материалы, связанные с трагедией 1941 года.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера. Об этом сообщил Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, при поддержке которого снят фильм.

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"Золотой глаз" – награда для документальных фильмов. С 2015 года она присуждается за лучший документальный фильм, который участвует в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

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"Я надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру… И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на чьей территории 80 лет назад произошли эти трагические события", – сказал Лозница.

"Бабий Яр. Контекст" – документальный фильм, произведенный нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Фильм представляет собой монтаж архивных материалов и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Он состоит из двух десятков эпизодов, каждый из которых – завершенный сюжет, связанный с Бабьим Яром.

[ + – ] "Бабий Яр. Контекст"

[ + – ] "Бабий Яр. Контекст"

[ + – ] "Бабий Яр. Контекст"

Это седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

В этом году Каннский кинофестиваль проходил с 6 по 17 июля. В 2020 году фестиваль не смогли провести в полном масштабе, ограничившись сокращенной программой. Фокус рассказывал, кто претендовал на победу в Каннах-2021.

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