Фільм Сергія Лозниці отримав спеціальний приз журі Каннського фестивалю (відео)

У фільмі "Бабин Яр. Контекст" немає коментарів, є тільки архівні матеріали, пов'язані з трагедією 1941 року.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав премію "Золоте око" на Каннському кінофестивалі, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера. Про це повідомив Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, за підтримки якого знято фільм.

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"Золоте око" — нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за кращий документальний фільм, який бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю.

"Я сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу ... І, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні і стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важливий для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події ", — сказав Лозниця.

"Бабин Яр. Контекст" — документальний фільм, вироблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Фільм являє собою монтаж архівних матеріалів і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії. Він складається з двох десятків епізодів, кожен з яких — завершений сюжет, пов'язаний з Бабиним Яром.

Це сьомий фільм Сергія Лозниці, запрошений в офіційну програму Каннського фестивалю. Ігрові фільми "Щастя моє" (2010), "В тумані" (2012) і "Лагідна" (2017) брали участь в головному конкурсі. Фільму "Донбас" (2018) був присуджений приз за кращу режисуру програми "Особливий погляд", а документальні фільми "Майдан" (2014 року) і "Відображення" (2014 року) були представлені в програмі "Спеціальний показ".

В цьому році Каннський кінофестиваль проходив з 6 по 17 липня. У 2020 році фестиваль не змогли провести в повному масштабі, обмежившись скороченою програмою. Фокус розповідав, хто претендував на перемогу в Каннах-2021.

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