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В чем блистали звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Разбор образов от стилиста

Анна Пономаренко
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Красная дорожка Каннского кинофестиваля, Канны-2021
Фото: instagram.com/festivaldecannes | Блистательные образы кинофестиваля Канны-2021

Красная дорожка Каннского кинофестиваля всегда была одной из самых интересных и зрелищных в мире. В этом году, после того как в 2020-м фестиваль не проводили, гости готовились с особенной тщательностью и размахом. Фокус предлагает взглянуть на самые яркие и обсуждаемые вечерние образы вместе со стилистом Анной Пономаренко.

Пожалуй, главный тренд этого года — естественная красота женщин разных возрастов. Седые волосы известных актрис стали более обсуждаемыми, чем их наряды. Это хороший сигнал для всех женщин — позволить себе быть разной и прекрасной на любом этапе жизни.

Канны-2021. Джессика Честейн 

Для церемонии открытия актриса выбрала черное полупрозрачное платье Christian Dior Haute Couture, дополнив его колье Chopard. Классический фасон платья выглядит роскошно и соблазнительно за счет полупрозрачной сетчатой ткани и плавных линий лифа. Идеальный вариант для звезды А-листа.

Джессика Честейн. Классический фасон платья выглядит роскошно и соблазнительно за счет полупрозрачной сетчатой ткани и плавных линий лифа

Канны-2021. Джоди Фостер

Лаконичное и безгранично элегантное белое платье Givenchy выполнено в лучших традициях Дома. Отдельно хочу отметить, что актриса не скрывает седину и показывает, что естественный цвет волос выглядит прекрасно и подходит кутюрному наряду.

Джоди Фостер. Лаконичное и безгранично элегантное белое платье Givenchy

Канны-2021. Софи Марсо 

Французская актриса выбрала наряд от Дома Valentino, в меру сексуальный и в меру элегантный. Отмечу, что темные вставки по бокам визуально делают фигуру еще соблазнительней, а тонкая ткань на лифе интригует. 

Софи Марсо. Темные вставки по бокам визуально делают фигуру еще соблазнительней

Канны-2021. Леони Ханне

Блогер-миллионник из Instagram выбрала ну очень заметное платье Nicole + Felicia Couture в необычном оттенке полыни. Вот уж действительно инфлюэнсер знает как быть в центре внимания! Образ дополнили украшения Pomellato.

Леони Ханне. Платье Nicole + Felicia Couture в необычном оттенке полыни

Канны-2021. Диана Крюгер 

Актриса всегда выбирает для красных дорожек эффектные образы. Платье Armani Privé с укладкой в духе старого Голливуда идеально дополняют друг друга.

Диана Крюгер. Платье Armani Privé

Канны-2021. Изабель Гулар 

Модель, обладательница очень спортивного и подтянутого тела, обожает провокационные наряды. Комбинезон с открытой спиной Etro стал один их самых смелых нарядов фестиваля. 

Изабель Гулар. Комбинезон с открытой спиной Etro стал один их самых смелых нарядов фестиваля

Канны-2021. Марион Котийяр

Платье Chanel Haute Couture, словно сделанное из фольги, смотрится завораживающе. Для того, чтобы образ выглядел гармонично, актриса подобрала к нему лаконичные аксессуары.

Марион Котийяр. Платье Chanel Haute Couture, словно сделанное из фольги, смотрится завораживающе

Канны-2021. Белла Хадид 

Один из самых обсуждаемых образов на этом фестивале — винтажное платье Jean Paul Gaultier на точеной фигуре модели. Его особенность — пикантный шлейф. Но Белла всегда выбирает для красных дорожек провокационные образы, поэтому таким шлейфом ее не испугать.

Белла Хадид. Винтажное платье Jean Paul Gaultier

Канны-2021. Хелен Миррен 

Актриса обожает яркие цвета и только посмотрите как она эффектна в total yellow от Dolce & Gabbana! Классический фасон в сочетании с притягательным цветом сделали образ актрисы очень запоминающимся.

Хелен Миррен. Только посмотрите как она эффектна в total yellow от Dolce & Gabbana!

Канны-2021. Катринель Марлон 

Румынская актриса выбрала для выхода платье одного из самых талантливых и необычных дизайнеров современности: Iris Van Herpen. Она работает с инновационными материалами, а ее платья трансформируются во время движения. 

Катринель Марлон. Платье одного из самых талантливых и необычных дизайнеров современности Iris Van Herpen

Канны-2021. Карла Бруни

Бывшая Первая леди Франции выбрала эффектное облегающее платье от Celine, открывающее ее невероятные ноги. За счет мерцающей ткани лаконичный крой выглядит идеально.

Карла Бруни. Эффектное облегающее платье от Celine

Канны-2021. Энди МакДауэлл 

Актриса решила быть дерзкой со своей роскошной копной кудрявых волос и в лаконичном платье Prada. Контраст объема прически и прямых линий наряда получился эффектным и вдохновляющим. 

Энди МакДауэлл. Роскошная копна кудрявых волос и лаконичное платье Prada

Канны-2021. Изабель Юппер 

Французская актриса на собственном примере показывает, что для трендов не существует возраста. Total look бренда Balenciaga, казалось бы, создан чтобы собирать лайки в соцсетях. Тем не менее, на красной дорожке он тоже очень органичен.

Изабель Юппер. Total look бренда Balenciaga