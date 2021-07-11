В чем блистали звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Разбор образов от стилиста

Красная дорожка Каннского кинофестиваля всегда была одной из самых интересных и зрелищных в мире. В этом году, после того как в 2020-м фестиваль не проводили, гости готовились с особенной тщательностью и размахом. Фокус предлагает взглянуть на самые яркие и обсуждаемые вечерние образы вместе со стилистом Анной Пономаренко.

Пожалуй, главный тренд этого года — естественная красота женщин разных возрастов. Седые волосы известных актрис стали более обсуждаемыми, чем их наряды. Это хороший сигнал для всех женщин — позволить себе быть разной и прекрасной на любом этапе жизни.

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Канны-2021. Джессика Честейн

Для церемонии открытия актриса выбрала черное полупрозрачное платье Christian Dior Haute Couture, дополнив его колье Chopard. Классический фасон платья выглядит роскошно и соблазнительно за счет полупрозрачной сетчатой ткани и плавных линий лифа. Идеальный вариант для звезды А-листа.

[ + – ] Джессика Честейн. Классический фасон платья выглядит роскошно и соблазнительно за счет полупрозрачной сетчатой ткани и плавных линий лифа

Канны-2021. Джоди Фостер

Лаконичное и безгранично элегантное белое платье Givenchy выполнено в лучших традициях Дома. Отдельно хочу отметить, что актриса не скрывает седину и показывает, что естественный цвет волос выглядит прекрасно и подходит кутюрному наряду.

[ + – ] Джоди Фостер. Лаконичное и безгранично элегантное белое платье Givenchy

Канны-2021. Софи Марсо

Французская актриса выбрала наряд от Дома Valentino, в меру сексуальный и в меру элегантный. Отмечу, что темные вставки по бокам визуально делают фигуру еще соблазнительней, а тонкая ткань на лифе интригует.

[ + – ] Софи Марсо. Темные вставки по бокам визуально делают фигуру еще соблазнительней

Канны-2021. Леони Ханне

Блогер-миллионник из Instagram выбрала ну очень заметное платье Nicole + Felicia Couture в необычном оттенке полыни. Вот уж действительно инфлюэнсер знает как быть в центре внимания! Образ дополнили украшения Pomellato.

[ + – ] Леони Ханне. Платье Nicole + Felicia Couture в необычном оттенке полыни

Канны-2021. Диана Крюгер

Актриса всегда выбирает для красных дорожек эффектные образы. Платье Armani Privé с укладкой в духе старого Голливуда идеально дополняют друг друга.

[ + – ] Диана Крюгер. Платье Armani Privé

Канны-2021. Изабель Гулар

Модель, обладательница очень спортивного и подтянутого тела, обожает провокационные наряды. Комбинезон с открытой спиной Etro стал один их самых смелых нарядов фестиваля.

[ + – ] Изабель Гулар. Комбинезон с открытой спиной Etro стал один их самых смелых нарядов фестиваля

Канны-2021. Марион Котийяр

Платье Chanel Haute Couture, словно сделанное из фольги, смотрится завораживающе. Для того, чтобы образ выглядел гармонично, актриса подобрала к нему лаконичные аксессуары.

[ + – ] Марион Котийяр. Платье Chanel Haute Couture, словно сделанное из фольги, смотрится завораживающе

Канны-2021. Белла Хадид

Один из самых обсуждаемых образов на этом фестивале — винтажное платье Jean Paul Gaultier на точеной фигуре модели. Его особенность — пикантный шлейф. Но Белла всегда выбирает для красных дорожек провокационные образы, поэтому таким шлейфом ее не испугать.

[ + – ] Белла Хадид. Винтажное платье Jean Paul Gaultier

Канны-2021. Хелен Миррен

Актриса обожает яркие цвета и только посмотрите как она эффектна в total yellow от Dolce & Gabbana! Классический фасон в сочетании с притягательным цветом сделали образ актрисы очень запоминающимся.

[ + – ] Хелен Миррен. Только посмотрите как она эффектна в total yellow от Dolce & Gabbana!

Канны-2021. Катринель Марлон

Румынская актриса выбрала для выхода платье одного из самых талантливых и необычных дизайнеров современности: Iris Van Herpen. Она работает с инновационными материалами, а ее платья трансформируются во время движения.

[ + – ] Катринель Марлон. Платье одного из самых талантливых и необычных дизайнеров современности Iris Van Herpen

Канны-2021. Карла Бруни

Бывшая Первая леди Франции выбрала эффектное облегающее платье от Celine, открывающее ее невероятные ноги. За счет мерцающей ткани лаконичный крой выглядит идеально.

[ + – ] Карла Бруни. Эффектное облегающее платье от Celine

Канны-2021. Энди МакДауэлл

Актриса решила быть дерзкой со своей роскошной копной кудрявых волос и в лаконичном платье Prada. Контраст объема прически и прямых линий наряда получился эффектным и вдохновляющим.

[ + – ] Энди МакДауэлл. Роскошная копна кудрявых волос и лаконичное платье Prada

Канны-2021. Изабель Юппер

Французская актриса на собственном примере показывает, что для трендов не существует возраста. Total look бренда Balenciaga, казалось бы, создан чтобы собирать лайки в соцсетях. Тем не менее, на красной дорожке он тоже очень органичен.