В чем блистали звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Разбор образов от стилиста
Красная дорожка Каннского кинофестиваля всегда была одной из самых интересных и зрелищных в мире. В этом году, после того как в 2020-м фестиваль не проводили, гости готовились с особенной тщательностью и размахом. Фокус предлагает взглянуть на самые яркие и обсуждаемые вечерние образы вместе со стилистом Анной Пономаренко.
Пожалуй, главный тренд этого года — естественная красота женщин разных возрастов. Седые волосы известных актрис стали более обсуждаемыми, чем их наряды. Это хороший сигнал для всех женщин — позволить себе быть разной и прекрасной на любом этапе жизни.
Канны-2021. Джессика Честейн
Для церемонии открытия актриса выбрала черное полупрозрачное платье Christian Dior Haute Couture, дополнив его колье Chopard. Классический фасон платья выглядит роскошно и соблазнительно за счет полупрозрачной сетчатой ткани и плавных линий лифа. Идеальный вариант для звезды А-листа.
Канны-2021. Джоди Фостер
Лаконичное и безгранично элегантное белое платье Givenchy выполнено в лучших традициях Дома. Отдельно хочу отметить, что актриса не скрывает седину и показывает, что естественный цвет волос выглядит прекрасно и подходит кутюрному наряду.
Канны-2021. Софи Марсо
Французская актриса выбрала наряд от Дома Valentino, в меру сексуальный и в меру элегантный. Отмечу, что темные вставки по бокам визуально делают фигуру еще соблазнительней, а тонкая ткань на лифе интригует.
Канны-2021. Леони Ханне
Блогер-миллионник из Instagram выбрала ну очень заметное платье Nicole + Felicia Couture в необычном оттенке полыни. Вот уж действительно инфлюэнсер знает как быть в центре внимания! Образ дополнили украшения Pomellato.
Канны-2021. Диана Крюгер
Актриса всегда выбирает для красных дорожек эффектные образы. Платье Armani Privé с укладкой в духе старого Голливуда идеально дополняют друг друга.
Канны-2021. Изабель Гулар
Модель, обладательница очень спортивного и подтянутого тела, обожает провокационные наряды. Комбинезон с открытой спиной Etro стал один их самых смелых нарядов фестиваля.
Канны-2021. Марион Котийяр
Платье Chanel Haute Couture, словно сделанное из фольги, смотрится завораживающе. Для того, чтобы образ выглядел гармонично, актриса подобрала к нему лаконичные аксессуары.
Канны-2021. Белла Хадид
Один из самых обсуждаемых образов на этом фестивале — винтажное платье Jean Paul Gaultier на точеной фигуре модели. Его особенность — пикантный шлейф. Но Белла всегда выбирает для красных дорожек провокационные образы, поэтому таким шлейфом ее не испугать.
Канны-2021. Хелен Миррен
Актриса обожает яркие цвета и только посмотрите как она эффектна в total yellow от Dolce & Gabbana! Классический фасон в сочетании с притягательным цветом сделали образ актрисы очень запоминающимся.
Канны-2021. Катринель Марлон
Румынская актриса выбрала для выхода платье одного из самых талантливых и необычных дизайнеров современности: Iris Van Herpen. Она работает с инновационными материалами, а ее платья трансформируются во время движения.
Канны-2021. Карла Бруни
Бывшая Первая леди Франции выбрала эффектное облегающее платье от Celine, открывающее ее невероятные ноги. За счет мерцающей ткани лаконичный крой выглядит идеально.
Канны-2021. Энди МакДауэлл
Актриса решила быть дерзкой со своей роскошной копной кудрявых волос и в лаконичном платье Prada. Контраст объема прически и прямых линий наряда получился эффектным и вдохновляющим.
Канны-2021. Изабель Юппер
Французская актриса на собственном примере показывает, что для трендов не существует возраста. Total look бренда Balenciaga, казалось бы, создан чтобы собирать лайки в соцсетях. Тем не менее, на красной дорожке он тоже очень органичен.