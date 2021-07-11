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У чому блищали зірки на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Розбір образів від стиліста

Анна Пономаренко
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Червона доріжка Каннського кінофестивалю, Канни-2021
Фото: instagram.com/festivaldecannes | Блискучі образи кінофестивалю Канни-2021

Червона доріжка Каннського кінофестивалю завжди була однією з найцікавіших і видовищних у світі. Цього року, після того як у 2020-му фестиваль не проводили, гості готувалися з особливою ретельністю і розмахом. Фокус пропонує поглянути на найяскравіші і найбільш обговорювані вечірні образи разом зі стилістом Анною Пономаренко.

Мабуть, головний тренд цього року — природна краса жінок різного віку. Сиве волосся відомих актрис стало більш обговорюваним, ніж їх наряди. Це хороший сигнал для всіх жінок — дозволити собі бути різною і прекрасною на будь-якому етапі життя.

Канни-2021. Джессіка Честейн

Для церемонії відкриття актриса вибрала чорну напівпрозору сукню Christian Dior Haute Couture, доповнивши його кольє Chopard. Класичний фасон сукні виглядає розкішно і спокусливо за рахунок напівпрозорої сітчастої тканини і плавних ліній ліфа. Ідеальний варіант для зірки А-листа.

Джессіка Честейн. Класичний фасон сукні виглядає розкішно і спокусливо за рахунок напівпрозорої сітчастої тканини і плавних ліній ліфа

Канни-2021. Джоді Фостер

Лаконічне і безмежно елегантне біле плаття Givenchy виконано в кращих традиціях Будинку. Окремо хочу зазначити, що актриса не приховує сивину і показує, що природний колір волосся виглядає чудово і підходить кутюрному наряду.

Джоді Фостер. Лаконічне і безмежно елегантне біле плаття Givenchy

Канни-2021. Софі Марсо

Французька актриса вибрала наряд від Будинку Valentino, в міру сексуальний і в міру елегантний. Зазначу, що темні вставки з боків візуально роблять фігуру ще спокусливішою, а тонка тканина на ліфі інтригує.

Софі Марсо. Темні вставки з боків візуально роблять фігуру ще спокусливішою

Канни-2021. Леоні Ханне

Блогер-мільйонник з Instagram вибрала ну дуже помітне плаття Nicole+Felicia Couture у незвичайному відтінку полину. Ось вже справді інфлюенсер знає як бути в центрі уваги! Образ доповнили прикраси Pomellato.

Леоні Ханне. Футболка Nicole+Felicia Couture у незвичайному відтінку полину

Канни-2021. Діана Крюгер

Актриса завжди вибирає для червоних доріжок ефектні образи. Сукня Armani Privé з укладкою в дусі старого Голлівуду ідеально доповнюють одне одного.

Діана Крюгер. Сукня Armani Privé

Канни-2021. Ізабель Гулар

Модель, володарка дуже спортивного і підтягнутого тіла, обожнює провокаційні наряди. Комбінезон з відкритою спиною Etro став один з найбільш сміливих нарядів фестивалю.

Ізабель Гулар. Комбінезон з відкритою спиною Etro став один з найбільш сміливих нарядів фестивалю

Канни-2021. Маріон Котіяр

Сукня Chanel Haute Couture, немов зроблена з фольги, виглядає заворожуюче. Для того, щоб образ виглядав гармонійно, актриса підібрала до нього лаконічні аксесуари.

Маріон Котіяр. Сукня Chanel Haute Couture, немов зроблена з фольги, виглядає заворожуюче

Канни-2021. Белла Хадід

Один з найбільш обговорюваних образів на цьому фестивалі — вінтажна сукня Jean Paul Gaultier на витонченій фігурі моделі. ЇЇ особливість — пікантний шлейф. Але Белла завжди вибирає для червоних доріжок провокаційні образи, тому таким шлейфом її не злякати.

Белла Хадід. Вінтажна сукня Jean Paul Gaultier

Канни-2021. Хелен Міррен

Актриса обожнює яскраві кольори і тільки подивіться як вона ефектна в total yellow від Dolce&Gabbana! Класичний фасон у поєднанні з привабливим кольором зробили образ актриси таким, що дуже запам'ятовується.

Хелен Міррен. Тільки подивіться як вона ефектна в total yellow від Dolce&Gabbana!

Канни-2021. Катрінель Марлон

Румунська актриса вибрала для виходу плаття одного з найталановитіших і незвичайних дизайнерів сучасності: Iris Van Herpen. Вона працює з інноваційними матеріалами, а її сукні трансформуються під час руху.

Катрінель Марлон. Плаття одного з найталановитіших і незвичайних дизайнерів сучасності Iris Van Herpen

Канни-2021. Карла Бруні

Колишня Перша леді Франції обрала ефектну відверту сукню від Celine, що відкриває її неймовірні ноги. За рахунок мерехтливої тканини лаконічний крій виглядає ідеально.

Карла Бруні. Ефектна відверта сукня від Celine

Канни-2021. Енді Макдавелл

Актриса вирішила бути зухвалою зі своєю розкішною копицею кучерявого волосся і в лаконічному плаття Prada. Контраст обсягу зачіски і прямих ліній наряду вийшов ефектним і надихаючим.

Енді МакДауелл. Розкішна копиця кучерявого волосся і лаконічне плаття Prada

Канни-2021. Ізабель Юппер

Французька актриса на власному прикладі показує, що для трендів не існує віку. Total look бренду Balenciaga, здавалося б, створений щоб збирати лайки у соцмережах. Проте, на червоній доріжці він теж дуже органічний.

Ізабель Юппер. Total look бренду Balenciaga