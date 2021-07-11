У чому блищали зірки на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Розбір образів від стиліста
Червона доріжка Каннського кінофестивалю завжди була однією з найцікавіших і видовищних у світі. Цього року, після того як у 2020-му фестиваль не проводили, гості готувалися з особливою ретельністю і розмахом. Фокус пропонує поглянути на найяскравіші і найбільш обговорювані вечірні образи разом зі стилістом Анною Пономаренко.
Мабуть, головний тренд цього року — природна краса жінок різного віку. Сиве волосся відомих актрис стало більш обговорюваним, ніж їх наряди. Це хороший сигнал для всіх жінок — дозволити собі бути різною і прекрасною на будь-якому етапі життя.
Канни-2021. Джессіка Честейн
Для церемонії відкриття актриса вибрала чорну напівпрозору сукню Christian Dior Haute Couture, доповнивши його кольє Chopard. Класичний фасон сукні виглядає розкішно і спокусливо за рахунок напівпрозорої сітчастої тканини і плавних ліній ліфа. Ідеальний варіант для зірки А-листа.
Канни-2021. Джоді Фостер
Лаконічне і безмежно елегантне біле плаття Givenchy виконано в кращих традиціях Будинку. Окремо хочу зазначити, що актриса не приховує сивину і показує, що природний колір волосся виглядає чудово і підходить кутюрному наряду.
Канни-2021. Софі Марсо
Французька актриса вибрала наряд від Будинку Valentino, в міру сексуальний і в міру елегантний. Зазначу, що темні вставки з боків візуально роблять фігуру ще спокусливішою, а тонка тканина на ліфі інтригує.
Канни-2021. Леоні Ханне
Блогер-мільйонник з Instagram вибрала ну дуже помітне плаття Nicole+Felicia Couture у незвичайному відтінку полину. Ось вже справді інфлюенсер знає як бути в центрі уваги! Образ доповнили прикраси Pomellato.
Канни-2021. Діана Крюгер
Актриса завжди вибирає для червоних доріжок ефектні образи. Сукня Armani Privé з укладкою в дусі старого Голлівуду ідеально доповнюють одне одного.
Канни-2021. Ізабель Гулар
Модель, володарка дуже спортивного і підтягнутого тіла, обожнює провокаційні наряди. Комбінезон з відкритою спиною Etro став один з найбільш сміливих нарядів фестивалю.
Канни-2021. Маріон Котіяр
Сукня Chanel Haute Couture, немов зроблена з фольги, виглядає заворожуюче. Для того, щоб образ виглядав гармонійно, актриса підібрала до нього лаконічні аксесуари.
Канни-2021. Белла Хадід
Один з найбільш обговорюваних образів на цьому фестивалі — вінтажна сукня Jean Paul Gaultier на витонченій фігурі моделі. ЇЇ особливість — пікантний шлейф. Але Белла завжди вибирає для червоних доріжок провокаційні образи, тому таким шлейфом її не злякати.
Канни-2021. Хелен Міррен
Актриса обожнює яскраві кольори і тільки подивіться як вона ефектна в total yellow від Dolce&Gabbana! Класичний фасон у поєднанні з привабливим кольором зробили образ актриси таким, що дуже запам'ятовується.
Канни-2021. Катрінель Марлон
Румунська актриса вибрала для виходу плаття одного з найталановитіших і незвичайних дизайнерів сучасності: Iris Van Herpen. Вона працює з інноваційними матеріалами, а її сукні трансформуються під час руху.
Канни-2021. Карла Бруні
Колишня Перша леді Франції обрала ефектну відверту сукню від Celine, що відкриває її неймовірні ноги. За рахунок мерехтливої тканини лаконічний крій виглядає ідеально.
Канни-2021. Енді Макдавелл
Актриса вирішила бути зухвалою зі своєю розкішною копицею кучерявого волосся і в лаконічному плаття Prada. Контраст обсягу зачіски і прямих ліній наряду вийшов ефектним і надихаючим.
Канни-2021. Ізабель Юппер
Французька актриса на власному прикладі показує, що для трендів не існує віку. Total look бренду Balenciaga, здавалося б, створений щоб збирати лайки у соцмережах. Проте, на червоній доріжці він теж дуже органічний.