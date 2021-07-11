У чому блищали зірки на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Розбір образів від стиліста

Червона доріжка Каннського кінофестивалю завжди була однією з найцікавіших і видовищних у світі. Цього року, після того як у 2020-му фестиваль не проводили, гості готувалися з особливою ретельністю і розмахом. Фокус пропонує поглянути на найяскравіші і найбільш обговорювані вечірні образи разом зі стилістом Анною Пономаренко.

Мабуть, головний тренд цього року — природна краса жінок різного віку. Сиве волосся відомих актрис стало більш обговорюваним, ніж їх наряди. Це хороший сигнал для всіх жінок — дозволити собі бути різною і прекрасною на будь-якому етапі життя.

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Канни-2021. Джессіка Честейн

Для церемонії відкриття актриса вибрала чорну напівпрозору сукню Christian Dior Haute Couture, доповнивши його кольє Chopard. Класичний фасон сукні виглядає розкішно і спокусливо за рахунок напівпрозорої сітчастої тканини і плавних ліній ліфа. Ідеальний варіант для зірки А-листа.

[ + – ] Джессіка Честейн. Класичний фасон сукні виглядає розкішно і спокусливо за рахунок напівпрозорої сітчастої тканини і плавних ліній ліфа

Канни-2021. Джоді Фостер

Лаконічне і безмежно елегантне біле плаття Givenchy виконано в кращих традиціях Будинку. Окремо хочу зазначити, що актриса не приховує сивину і показує, що природний колір волосся виглядає чудово і підходить кутюрному наряду.

[ + – ] Джоді Фостер. Лаконічне і безмежно елегантне біле плаття Givenchy

Канни-2021. Софі Марсо

Французька актриса вибрала наряд від Будинку Valentino, в міру сексуальний і в міру елегантний. Зазначу, що темні вставки з боків візуально роблять фігуру ще спокусливішою, а тонка тканина на ліфі інтригує.

[ + – ] Софі Марсо. Темні вставки з боків візуально роблять фігуру ще спокусливішою

Канни-2021. Леоні Ханне

Блогер-мільйонник з Instagram вибрала ну дуже помітне плаття Nicole+Felicia Couture у незвичайному відтінку полину. Ось вже справді інфлюенсер знає як бути в центрі уваги! Образ доповнили прикраси Pomellato.

[ + – ] Леоні Ханне. Футболка Nicole+Felicia Couture у незвичайному відтінку полину

Канни-2021. Діана Крюгер

Актриса завжди вибирає для червоних доріжок ефектні образи. Сукня Armani Privé з укладкою в дусі старого Голлівуду ідеально доповнюють одне одного.

[ + – ] Діана Крюгер. Сукня Armani Privé

Канни-2021. Ізабель Гулар

Модель, володарка дуже спортивного і підтягнутого тіла, обожнює провокаційні наряди. Комбінезон з відкритою спиною Etro став один з найбільш сміливих нарядів фестивалю.

[ + – ] Ізабель Гулар. Комбінезон з відкритою спиною Etro став один з найбільш сміливих нарядів фестивалю

Канни-2021. Маріон Котіяр

Сукня Chanel Haute Couture, немов зроблена з фольги, виглядає заворожуюче. Для того, щоб образ виглядав гармонійно, актриса підібрала до нього лаконічні аксесуари.

[ + – ] Маріон Котіяр. Сукня Chanel Haute Couture, немов зроблена з фольги, виглядає заворожуюче

Канни-2021. Белла Хадід

Один з найбільш обговорюваних образів на цьому фестивалі — вінтажна сукня Jean Paul Gaultier на витонченій фігурі моделі. ЇЇ особливість — пікантний шлейф. Але Белла завжди вибирає для червоних доріжок провокаційні образи, тому таким шлейфом її не злякати.

[ + – ] Белла Хадід. Вінтажна сукня Jean Paul Gaultier

Канни-2021. Хелен Міррен

Актриса обожнює яскраві кольори і тільки подивіться як вона ефектна в total yellow від Dolce&Gabbana! Класичний фасон у поєднанні з привабливим кольором зробили образ актриси таким, що дуже запам'ятовується.

[ + – ] Хелен Міррен. Тільки подивіться як вона ефектна в total yellow від Dolce&Gabbana!

Канни-2021. Катрінель Марлон

Румунська актриса вибрала для виходу плаття одного з найталановитіших і незвичайних дизайнерів сучасності: Iris Van Herpen. Вона працює з інноваційними матеріалами, а її сукні трансформуються під час руху.

[ + – ] Катрінель Марлон. Плаття одного з найталановитіших і незвичайних дизайнерів сучасності Iris Van Herpen

Канни-2021. Карла Бруні

Колишня Перша леді Франції обрала ефектну відверту сукню від Celine, що відкриває її неймовірні ноги. За рахунок мерехтливої тканини лаконічний крій виглядає ідеально.

[ + – ] Карла Бруні. Ефектна відверта сукня від Celine

Канни-2021. Енді Макдавелл

Актриса вирішила бути зухвалою зі своєю розкішною копицею кучерявого волосся і в лаконічному плаття Prada. Контраст обсягу зачіски і прямих ліній наряду вийшов ефектним і надихаючим.

[ + – ] Енді МакДауелл. Розкішна копиця кучерявого волосся і лаконічне плаття Prada

Канни-2021. Ізабель Юппер

Французька актриса на власному прикладі показує, що для трендів не існує віку. Total look бренду Balenciaga, здавалося б, створений щоб збирати лайки у соцмережах. Проте, на червоній доріжці він теж дуже органічний.