Режисера Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії

В УКА заявили, що люди з креативних сфер, відомі за кордоном, мають чітку позицію щодо того, що відбувається в Україні.

Українського режисера білоруського походження Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії, про що представники останньої повідомили на сторінці у Facebook, принагідно пояснивши причину такого кроку.

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За наявною інформацією, рішення було прийнято правлінням і наглядовою радою УКА. В Академії наголосили, що з початком російської агресії 24 лютого Україна змушена захищатись на всіх фронтах, у тому числі й на культурному, щоб транслювати країнам Європи й усьому світу, що робить з нашою країною російський окупант. Саме тому зараз кожен українець є послом своєї країни, а особлива відповідальність лежить на медійних персонах із креативної індустрії, які широко відомі за кордоном.

"Режисер Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом, "людиною світу". Проте зараз, коли Україна щосили відстоює свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця має бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи пів тонів. Крім того, нещодавно фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою "Від Львова до Уралу". Під час кривавої повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, це абсолютно неприпустимо", — йдеться в заяві.

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В УКА зазначили, що вже закликали світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографу.

"Ми постійно закликаємо весь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію та називали речі своїми іменами, виявляючи у своїх переконаннях чіткість і жорсткість".

Українська кіноакадемія просить світову спільноту не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної галузі.

2021 року документальний фільм Лозниці "Бабин Яр. Контекст" був відзначений нагородою Канського кінофестивалю, а його картина "Донбас" завоювала Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Іспанії, а також була висунута Україною на "Оскар" у 2018 році.