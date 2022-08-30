Російський режисер Кончаловський може відвідати Венеціанський кінофестиваль

Хоча раніше Кончаловський говорив, що не зацікавлений.

В Італію на Венеціанський кінофестиваль починають з'їжджатися зірки. Прибув навіть російський режисер Андрій Кончаловський із дружиною Юлією Висоцькою. Щоправда, його присутність у Венеції ще не означає, що він пройде по червоній доріжці. Про це пише Vogue.

Журі 79-го Венеціанського кінофестивалю очолить американська акторка Джуліанна Мур, також до журі увійшли аргентинський режисер Маріано Кон, іранська акторка Лейла Хатамі, лауреат Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ісігуро й інші.

Багато зірок уже прибули на кінофестиваль, позувала фотографам Джуліанна Мур і в аеропорту спіймали Джоді Тернер-Сміт та Алессандру Амбросіо.

[ + – ] Зірки прибувають на Венеціанський кінофестиваль

Сфотографували і режисера Андрія Кончаловського із Юлією Висоцькою. Щоправда, незрозуміло, чи пройде він по червоній доріжці. Старший брат режисера й актора Микити Михалкова висловився посла початку війни в Україні досить чітко.

"Прощавай, Венеціанський фестиваль! Він був святом для мене цілих 60 років! Не шкодую, що більше не буде. Радію, що був! А Венеція прекрасна і без фестивалю!" — заявляв Кончаловський раніше.

Відкриється фестиваль чорною комедією Ноа Баумбака "Білий шум" з Адамом Драйвером та Гретою Гервіг.

В основному конкурсі буде представлено двадцять три картини. Серед інших, будуть показані фільми "Блондинка" Ендрю Домініка з Аною де Армас у ролі Мерилін Монро, "Кіт" Даррена Аронофскі з Бренданом Фрейзером, похмура драма про канібалізм "Цілком і повністю" Лукі Гуаданьїно з Тімоті Шаламе в головній ролі.

А поза конкурсом будуть показані третій сезон серіалу "Королівство" Ларса фон Трієра та режисерський дебют актриси Олівії Вайлд "Не хвилюйся, сонечко", в якій головні ролі виконали Гаррі Стайлз і Флоренс П'ю.

Тож любителі світських виходів у передчутті. Зважаючи на все, червона доріжка 79-го Венеціанського кінофестивалю буде дуже ефектною цього року.

Фестиваль триватиме до 10 вересня. І 8 вересня у межах кінофестивалю пройде День України. У межах дискусії обговорюватимуть кіноспівпрацю між Україною та Італією, стан української кіноіндустрії в умовах війни й інші нагальні теми. Україну в межах фестивалю представлять три фільми — "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" Євгена Афініївського та "Київський процес" режисера Сергія Лозниці.

Лозницю, нагадаємо, раніше виключили зі складу Української кіноакадемії. Він висловлював свою незгоду з "тотальним бойкотом" російської культури.