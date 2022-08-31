Джуліанн Мур у стильному костюмі з'явилася на відкритті Венеційського кінофестивалю

Голлівудська акторка очолила цьогорічне журі конкурсу.

Джуліанн Мур цього року очолила журі 79 Венеційського кінофестивалю. З такої нагоди для виходу у світ вона обрала блискучий двобортний костюм Celine, що складається з блейзера та штанів світло-бежевого кольору. Образ знаменитості доповнили туфлі-човники в тон вбрання.

Раніше 61-річну володарку "Оскара" помітили у темно-синьому блейзері від Gucci із золотими гудзиками, який вона одягла поверх простої білої футболки та синіх джинсів. У такому вбранні Джуліанн Мур прибула на острів Лідо, де щороку проводять Венеційський фестиваль. Кінопокази відбуваються в історичному Палаццо дель Сінема на Лунгомарі Марконі.

Як пише Daily mail, серед інших членів цьогорічного журі — аргентинський режисер Маріано Кон, британський письменник Кадзуо Ішіґуро та іранська акторка Лейла Хатамі.

Нагадаємо, Венеційський кінофестиваль вважається найстарішим у світі конкурсом, заснованим у 1932 році. Цього року в основному конкурсі буде представлено двадцять три картини. Кінофестиваль відкриє чорна комедія Ноа Баумбака "Білий шум" з Адамом Драйвером та Гретою Гервіг. Також покажуть фільми "Блондинка" Ендрю Домініка з Аною де Армас у ролі Мерілін Монро, "Кіт" Даррена Аронофскі з Бренданом Фрейзером та похмуру драму "Цілком і повністю" Лукі Гуаданьїно з Тімоті Шаламе у головній ролі.

Поза конкурсом представлять третій сезон серіалу "Королівство" Ларса фон Трієра та режисерський дебют актрки Олівії Вайлд "Не хвилюйся, сонечко" з Гаррі Стайлз та Флоренс П'ю у головних ролях.

Фестиваль триватиме до 10 вересня. 8 вересня у межах кінофестивалю відбудеться День України. На конкурсі будуть представлені три фільми – "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" Євгена Афініївського та "Київський процес" Сергія Лозниці.

Фокус писав про те, що на Венеційському кінофестивалі помітили російського кінорежисера Андрія Кончаловського. Раніше він зізнавався, що не шкодує, що більше не зможе брати участь у заході після початку війни в Україні.